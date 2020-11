Moastele Sfantului Nectarie vor fi scoase spre inchinare de sambata pana luni la Manastirea Radu Voda

Racla cu moastele Sf. Ierarh Nectarie va fi scoasa din biserica sambata, la ora 11:00, si va fi asezata in baldachin spre inchinare pana luni, 9 noiembrie, la ora 22:00, dupa slujba Privegherii.Alaturi de moastele Sfantului Nectarie vor fi asezate, ca de obicei, cele ale Sfantului Efrem cel Nou din patrimoniul manastirii."Avand in vedere contextul social actual si dorind o buna randuiala a sarbatorii va indemnam sa va inchinati sfintelor moaste atat in zilele precedente sarbatorii, cat si dupa. Indemnam credinciosii sa respecte hotararile autoritatilor de stat cu privire la purtarea mastii de protectie si pastrarea distantei fizice", transmit reprezentantii asezamantului monahal, citati de Agentia Basilica a Patriarhiei Romane.Sfantul Ierarh Nectarie de la Eghina, numit Taumaturgul pentru vindecarile miraculoase, indeosebi de cancer, care s-au savarsit pentru cei care s-au inchinat cu credinta sfintelor sale moaste, este unul din cei mai iubiti sfinti din Grecia, dar nu numai.