Moartea dramatica a politistului de 34 de ani, rapus de COVID-19. Urma sa fie externat, insa starea de sanatate i s-a agravat subit

Starea de sanatate s-a agravat brusc

Cine a fost politistul de 34 de ani care a murit de COVID-19

Un coleg de serviciu al politistului a povestit pentru Adevarul cum a ajuns acesta la spital si ce s-a intamplat ulterior.Politistul era internat la Spitalul Judetean din Brasov si a murit joi dimineata, in jurul orei 4.00. Politistul a ajuns la spital in urma complicatiilor aparute, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19.Coleg de serviciu al lui Ionut Handanu a declarat pentru sursa citata ca politistul a ajuns la spital luni, 26 octombrie 2020, dupa ce a inceput sa faca febra, nu s-a simtit bine si s-a dus la spital pe picioarele lui.Aceeasi sursa a mai declarat ca joi, 29 octombrie, politistul urma sa fie externat, dar cu ocazia investigatiilor s-a descoperit ca are niste leziuni pe plamani si s-a decis sa mai ramana internat in spital.Luni, 2 noiembrie, in spital fiind, starea i s-a agravat. "Dupa doua zile nu mai putea respira, i-a scazut saturatia. Ce i-a agravat starea a fost un emfizem pulmonar. Nici eu nu pot sa imi dau seama de ce s-a desaturat. Nu sunt in masura sa stabilesc daca s-au luat deciziile bune. Cert este ca plamanii lui au fost din rau in mai rau", a declarat colegul de serviciu al lui lui Ionut Hanganu."A fost intubat. Avea nevoie de oxigen. A fost internat la Spitalul CFR, am inteles, trimis la noi in reanimare pentru ca era nevoie de oxigen si dupa aia a fost intubat. Asta e tot ce stiu", a declarat Marius Leonte, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Brasov.Politistul a mai spus ca la niciuna din investigatiile periodice pe care le-a facut Ionut Hanganu, nu i s-au descoperit probleme de sanatate. In plus, absolvind in urma cu 10 ani o scoala militara, el fusese supus unor controale medicale riguroase si nici cu acea ocazie nu i-au fost descoperite probleme de sanatate ascunse.Colegul lui Ionut Hanganu a declarat ca politistii din cadrul serviciului Transporturi, unde lucra tanarul decedat, regulile de protectie sanitara erau respectate. "Noi am fost echilibrati. Nu am exagerat cu masurile, dar am fost precauti. Ne-am comportat normal si precaut", a mai declarat politistul, potrivit caruia Ionut Hanganu a lasat in urma doi copilasi.Potrivit Politiei Brasov, subcomisarul Ionut Hanganu a absolvit Liceul Militar "Neagoe Basarab" Buzau in anul 2005, iar in anul 2010 a absolvit Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti , fiind repartizat sa isi desfasoare activitatea in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, in domeniul investigatiilor criminale.In urma promovarii unui concurs, in luna martie a anului 2020, Ionut Hanganu a fost numit sef birou Investigatii Criminale in cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Brasov.