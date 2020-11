Moartea suspecta a unui politist de frontiera: a fost gasit in pat, cu o plaga masiva la nivelul gatului

Politistul locuia in acelasi imobil cu parintii si a fost gasit in stare de inconstienta in pat, prezentand o plaga masiva la nivelul gatului. Alaturi de el se afla un flex in stare de functiune, scrie Adevarul Echipajele medicale sosite la fata locului nu au reusit sa mai faca nimic pentru salvarea barbatului, constatand doar decesul. Totodata, politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs decesul.Barbatul nu era casatorit si era cunoscut ca fiind o persoana linistita. Isi desfasura activitatea in cadrul Sectorului de Politie de Frontiera Berezeni. In urma cercetarilor efectuate, reprezentantii IPJ Vaslui au anuntat ca "nu sunt suspiciuni in privinta decesului" conturandu-se ipoteza sinuciderii.Potrivit anchetatorilor, politistul de frontiera, in varsta de 43 de ani, fusese diagnosticat cu COVID, insa in urma bolii a ramas cu o depresie profunda, pentru care urma tratament medicamentos.Citeste si: Moartea stupida a unei politiste de doar 42 de ani. Femeia a fost strivita de masina pe care o lasase neasigurata in panta