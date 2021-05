Moda crimelor anuntate pe Facebook. Specialist criminolog: "Viata intre patru pereti si-a pus amprenta asupra lor"

Cazurile care au uluit Romania

Anunturile nu i-au ingrijorat insa pe cei apropiati victimelor sau faptasilor, insa specialistii atrag atentia ca pandemia a acutizat problemele psihice ale unor oameni care inainte reuseau sa isi tina in frau diverse porniri prin simplul fapt ca socializau, se plimbau si puteau duce o viata cvasi-normala."Au fost destule astfel de cazuri in ultimele luni. Sunt oameni la care daca exista niste afectiuni psihice, poate nu foarte importante, o astfel de restrictie, o astfel de viata intre patru pereti, isi pune amprenta si agraveaza niste afectiuni care altfel, printr-o socializare la locul de munca, printr-o plimbare prin parc, pot fi tinute in frau. Ajungi sa faci dintr-un om aproape bolnav un bolnav sadea", a explicat, pentru Ziare.com, Dan Antonescu, specialist criminolog.Retelele de socializare au devenit astfel un refugiu pentru multi "Platformele sociale au exacerbat anxietatea si depresia. Toate aceste probleme tind sa devina tot mai frecvente in randul celor care isi consuma o mare parte din timp online, pe retele de socializare. Insa aceste anunturi trebuie privite cu mai multa seriozitate pentru ca pot fi prevenite agresiuni grave", arata un medic psihiatru.O romanca ce ar avea probleme psihice, angajata la o institutie de stat, a postat o serie de filmulete in care anunta ca va comite o crima, pe Facebook . La scurt timp, mama femeii a fost gasita moarta, insa fara urme de violenta pe corp, astfel ca femeia a ajuns in libertate.Recent, anunturile unor crime au ajuns sa fie facute chiar in direct la televizor. Tot fara vreun fel de masuri luate de autoritati. Cel mai recent exemplu este cel al unui barbat din localitatea argeseana Mihaiesti, care a spus la televizor ca isi va ucide sotia si fiul vitreg. A fost ignorat, insa inevitabilul s-a produs si victimele au fost gasite in curtea bisericii, femeia cu gatul taiat, iar adolescentul cu capul zdrobit."In primul rand trebuie sa ne uitam la cauze. De un an si ceva populatia tarii traieste un sentiment de frustrare, sunt conflicte familiale care mocneau dar dat fiind faptul ca cei doi, sau foarte putini dintr-o familie nu se intalneau decat foarte putin, mergand fiecare la serviciul lui, aceste conflicte nu degenerau si puteau fi evitate", a completat Dan Antonescu.Din cauza restrictiilor de deplasare oamenii au fost obligati sa stea in casa saptamani, luni de zile, unii si-au pierdut locul de munca, ceea ce a reprezentat un factor de stres suplimentar, dar care a favorizat violentele."Le-au scazut veniturile. Se stie ca la foame apare in plus violenta daca exista si conflicte preexistente. Sunt oameni care au probleme psihice. Sunt si oameni care au reusit sa treaca peste aceste probleme, au gasit un hobby in casa, au citit, au gradinarit. Altii nu si-au gasit locul, nu s-au mai regasit, au fost si cazuri de sinucideri, foarte multe violente in cuplu", a punctat specialistul criminolog.In primele 3 luni ale anului 2021 au fost sesizate 10.425 de infractiuni prevazute de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, arata Politia Romana. Dintre acestea, cele mai multe au fost 6.005 au fost infractiuni de lovire sau alte violente.