Moderna anunta ca vaccinul sau impotriva Covid-19 are o eficienta de aproape 95%

Acest lucru inseamna ca riscul unei imbolnaviri de Covid-19 a fost redus cu 94,5% in grupul vaccinat, in comparatie cu grupul caruia i s-a administrat un placebo, in cadrul unui test clinic aflat in curs in Statele Unite.Astfel, 90 de participanti din grupul caruia i s-a administrat un placebo s-au imbolnavit de Covid-19, in timp ce din grupul vaccinat s-au imbolnavit doar cinci participanti la testele clinice.Vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat de companiile farmaceutice Pfizer (SUA) si BioNTech (Germania) a prevenit mai mult de 90% din infectii, potrivit unui studiu clinic realizat cu zeci de mii de voluntari.Citeste si: Unul dintre creatorii vaccinului anti-COVID, facut de Pfizer: "Viata va reveni la normal iarna urmatoare"