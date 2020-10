Modernizarea caii ferate pe ruta Arad-Timisoara-Caransebes va costa aproape 8 miliarde lei. Trenurile vor circula cu 160 km/ora

Autoritatile din Arad au prezentat proiectul modernizarii caii ferate Arad-Timisoara-Caransebes, chiar in Gara Arad, in prezenta premierului Ludovic Orban Reprezentanti ai CFR au aratat ca modernizarea presupune inclusiv dublarea liniei, care in mare parte din traseu este simpla.Viteza comerciala va creste la o medie de 125 km/h, fata de 59 km/h in prezent, si va putea fi atinsa o viteza maxima, pe noua cale ferata, de 160 km/h.Conform prezentarilor facute de autoritati, durata de parcurgere a distantei dintre Arad si Timisoara va scadea la 28 de minute, fata de peste 60 de minute in prezent, iar intre Arad si Caransebes va ajunge la 77 de minute, fata de 153 de minute in prezent.Proiectul este impartit in patru loturi, pe cele doua dintre Arad si Timisoara lucrarile urmand sa coste aproape 4 miliarde de lei. La o suma similara se va ridica costul modernizarii pe celelalte doua loturi pana la Caransebes.Traseul caii ferate va fi usor modificat, intre Arad si Timisoara, pentru a se elimina curbele stranse si a permite astfel viteze de deplasare mai mari. Din aceasta cauza, noua linie ferata dintre cele doua orase va fi mai lunga cu aproape opt kilometri. Calea ferata nu va mai traversa municipiul Arad, urmand sa ocoleasca prin localitatea Vladimirescu, in zona careia va fi construit un nou pod peste Mures si se va face racordul la vechiul traseu.Autoritatile estimeaza ca lucrarile vor fi finalizate peste trei ani.