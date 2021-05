Primaria Capitalei a inceput modernizarea liniei de tramvai pe B-dul Vasile Milea

Ce lucrari se vor executa in proiect

Potrivit unui comunicat al Primariei Municipiului Bucuresti , este vorba despre tronsonul cuprins intre bd. Timisoara si accesul in benzinaria OMV dinspre Pasajul suprateran Basarab.Primaria a predat, marti, amplasamentul catre S.C. Urban Profile Grele S.R.L. , castigatorul procedurii de achizitie publica, urmand sa emita si ordinul de incepere a lucrarilor.Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, valoarea totala a lucrarilor fiind de 28.056.510,21 lei.Potrivit PMB, in cadrul proiectului se vor executa urmatoarele lucrari: refacerea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare - inlocuire traverse, sine, prinderi, amortizoare de zgomote si vibratii, inlocuirea stalpilor de sustinere a retelei de contact, inlocuirea firelor de la reteaua de contact, inclusiv elementele de sustinere, refacerea peroanelor de pe tronson cu respectarea standardelor si normelor in vigoare, lucrari de reabilitare la pasajul subteran pietonal, lucrari la iluminatul public."Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul rutier motorizat cu 613 tone/an, imbunatatirea eficientei transportului public de calatori, a frecventei si a timpilor de parcurs, precum si a accesibilitatii", se mentioneaza in comunicat.