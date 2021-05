Momentul in care explodeaza Mercedesul omului de afaceri Ioan Crisan. In masina a fost gasit praf de pusca VIDEO

Praf de pusca gasit in masina omului de afaceri

Ancheta, preluata de criminalisti de la Bucuresti

Victima este fostul socru al deputatului liberal Sergiu Bilcea Ioan Crisan bause o cafea la localul de langa supermarket si ulterior a urcat in masina pentru a pleca, moment in care masina a explodat.Din informatiile anchetatorilor reiese ca in masina omului de afaceri a fost gasit praf de pusca. Potrivit imaginilor, se observa cum barbatul incearca sa iasa din masina, reuseste sa dea masina cu spatele, apoi cand incearca sa inainteze, masina explodeaza.Anchetatorii sustin ca se contureaza tot mai mult ipoteza amplasarii unui dispozitiv exploziv amplasat in masina, care ar fi fost actionat de la distanta.Au fost prelevate probe de pe bancheta din spate. Specialistii incearca sa vada tipul substantelor folosite pentru ca masina sa explodeze.Ancheta a fost preluata de criminalisti din Capitala. Concret, "conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane a dispus deplasarea, de urgenta, la fata locului, a unor specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica, Directiei de Investigatii Criminale, Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase, pentru a sprijini ancheta".Echipa de specialisti este coordonata de adjunctul directorului Directiei de Investigatii Criminale, comisar-sef de politie Cristian Gheorghe.