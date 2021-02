VIDEO Momentul in care un BMW este lovit de tren. Un cuplu de tineri si-a pierdut viata in accidentul cumplit de Ziua Indragostitilor

De unde erau cei doi tineri

Masina implicata in accident, un BMW cu numar de inmatriculare de Suceava, a fost tarata zeci de metri pe sine dupa impact. Dragos Pauceanu si Laura Nechifor, doi tineri in varsta de 23 si respectiv 25 de ani, se aflau in masina care a fost implicata duminica, 14 februarie, in groaznicul accident feroviar de la Iasi.Dragos era din Piatra Neamt, iar Laura era din Barlad. In ziua tragicului accident, cei doi tineri mergeau de la Iasi spre Suceava. Amandoi erau studenti la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Cei doi tineri, aflati intr-un BMW, au fost zdrobiti de trenul Iasi-Dorohoi. Potrivit politistilor, Dragos, tanarul care se afla la volanul masinii, nu a respectat regulile de trecere la nivel cu calea ferata, iar autoturismul lovit a fost tarat de tren aproximativ 150 de metri.Cei doi tineri au avut leziuni incompatibile cu viata. Apropiati ai tanarului din Piatra-Neamt au declarat, potrivit presei locale, ca acesta a achizitionat masina in urma cu o zi din Suceava.