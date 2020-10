VIDEO Anisie cere ancheta, dupa ce a aflat de pe Facebook ca mai multi elevi au fost loviti de o profesoara in timpul orei

"Astazi am aflat de pe pagina de Facebook a lui Andy Popescu, dintr-o inregistrare video, ca mai multi elevi de la o scoala din localitatea Borsa, judetul Maramures, au fost loviti de o profesoara. Am contactat personal atat inspectorul scolar general, cat si inspectorul scolar general adjunct ai inspectoratului scolar, solicitandu-le ca luni dimineata sa inceapa o ancheta la respectiva unitate de invatamant, iar la finalul acesteia, sa intreprinda toate masurile necesare impuse de lege", a scris sambata seara, 24 octombrie, pe Facebook Monica Anisie."Ma intristeaza sa aflu despre astfel de incidente! Cu totii trebuie sa reactionam ferm si imediat, cu toleranta ZERO la violenta in scoli", a adaugat Anisie.Andy Popescu a publicat pe Facebook o filmare in care o profesoara loveste elevii in timpul unei ore.