Monica Anisie vrea sa suplimenteze numarul de posturi din educatie si va initia o hotarare in acest sens

Potrivit acesteia, suplimentarea va fi cu 750 de posturi, decizia fiind luata in urma unei analize la nivelul sistemului."Am decis ca saptamana aceasta, in cadrul sedintei de Guvern, sa initiez o hotarare de Guvern prin care sa maresc numarul de posturi pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic. Deja am avut o astfel de initiativa prin care am suplimentat cu 500 de posturi, iar acum, saptamana aceasta, voi suplimenta cu 750 de posturi. Am facut o analiza la nivelul sistemului si in felul acesta voi initia aceasta hotarare de Guvern", a spus Anisie, dupa ce a participat la un eveniment prilejuit de Ziua Internationala a Educatiei.