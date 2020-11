Monolitul de la Petrodava, sursa de glume si teorii conspirationiste: "De la Bill Gates vine. E antena regionala care va controla cipurile"

Descoperirea

Mai intai la Utah, mai apoi la Piatra Neamt

Mediatizarea in ultimele zile a unui obiect plantat peste noapte, fara sa fie asumat de nimeni, in apropierea cetatii dacice Petrodava din zona Batca Doamnei, a starnit interes pe retelele sociale. Relatari pe aceasta tema au aparut in mai toata media romaneasca, dar si in cea internationala, scrie Adevarul Daca despre monolitul "american" din Utah deja se stie ca a disparut fara urma, cel aflat in vecinatatea orasului Piatra Neamt este inca la locul lui si a reprezentat un interes pentru localnicii care in weekend au fost cu sutele pe culmea Batca Doamnei, foarte aproape de cetatea dacica Petrodava.Obiectul a fost descoperit pe 26 noiembrie pe culmea care domina lacul de acumulare Batca Doamnei si este "fratele geaman" al celui gasit cu trei zile in urma in Utah. Structura de langa cetatea dacica are o inaltime de aproximativ patru metri, este confectionata din tabla, are sectiune triunghiulara, iar una dintre fete este indreptata spre Ceahlau. Pe toata structura de metal se pot observa spirale, ele fiind realizate cu o panza de flex.Directia pentru Cultura Neamt a demarat verificari pentru a afla cine este proprietarul terenului unde a fost amplasata constructia si daca el este "autorul", deoarece ar fi trebuit un aviz pentru ca este o zona protejata, mai arata sursa citata.Monolitul a fost ridicat pe un teren privat, iar pana in momentul de fata nu se cunoaste cine este proprietarul. Cert este ca, respectiva constructie nu este autorizata, fiind intr-o zona protejata, pe situl arheologic al cetatii.Acest caz a ajuns si in atentia lui Adrian Carabelea, noul primar al orasului Piatra Neamt, comentariul sau fiind ironic."Universul a ales: zilele acestea orasul nostru este din nou in atentia lumii si de data aceasta nu e nimic de groaza, nimic infricosator. Sau, cel putin, nu este motiv de panica pentru cei care cred ca mai exista viata in univers. Piatra Neamt gazduieste un obiect misterios. Presupunerea mea este ca niste adolescenti extraterestri, obraznicuti si teribilisti, au plecat de-acasa cu OZN-ul parintilor si au inceput sa planteze monoliti metalici prin lume", a scris, pe Facebook , edilul.Iar continuarea este in acelasi ton: "Mai intai in Utah si apoi la Piatra Neamt. Sunt onorat ca au ales orasul nostru. As fi apreciat mai mult gestul lor indraznet daca ar fi respectat regulile si ar fi urmat pasii legali pentru obtinerea autorizatiei de construire. Vom incerca sa lamurim situatia juridica a monolitului si sa ii descoperim pe neobrazati. Vom fi totusi toleranti cu ei daca noul obiectiv va atrage mai multi turisti. Dincolo de teoriile conspiratiei care pot fi tentante, as vrea sa vedem aceasta intamplare ca pe o dovada in plus ca orasul nostru este special. Pentru pamanteni si (poate) nu numai".Alte comentarii pe tema bizarelor constructii ivite la Piatra Neamt si in Utah au aparut in spatiul virtual, in special pe site-urile unor ziare, ele apartinand celor care au citit articolele publicate:"Americanii au fost mai destepti, au pastrat secret locul desi la ei nu misuna cei ce traiesc din adunarea diferitelor metale pentru REMAT. Monolitul de la Batca Doamnei pana maine dispare, iar americanii care vin sa-l vada, sa-l compare cu al lor, vin degeaba!";"Nu-i niciun monolit, sunt doar table sudate, ba chiar sudate prost, barim un cordon continuu daca facea... A facut unul o gluma ieftina";"Ar trebui sa se autosesizeze si cei de la ANAF... De unde au avut bani glumetii sa cumpere atata tabla de inox";"Stie toata lumea unde e. Nu e nimic misterios. Are nituri in el. Probabil a fost adus cu elicopterul in bucati si instalat pe loc. E arta in natura! Asta de la noi e o gluma, ca mai tot ce se face la noi, in Romania";"A inceput sa iasa tuica de zarzare si maldavii i-au facut << monolit >> . Stai numa, numa, cand o incepe aia de prune de toamna sa vezi atunci << monoliti >> rasariti ca prazu' la olteni"."Electrozi supertit fin de 2, o bormasina cu perie rotativa. Ia vedeti, cumva suna a gol (daca n-o fi plina cu nisip)? Eu zic ca zona are destul potential turistic pentru a nu fi nevoie de astfel de promovari"."La anu' o sa fie coada de babe la pupat monolit"O selectie a comentariilor aparute pe tema mentionata a facut si ZiarPiatraNeamt.ro, semnatarii lor fiind la fel de ironici si comici, vorbindu-se de conspiratii, radiatii, antene 5 G, Bill Gates , cipuri sau extraterestri:"Cu ajutorul lui se vor transmite radiatii, spre cip-urile instalate odata cu vaccinul Covid. Pentru a ne putea proteja, trebuie sa purtam caciuli de plumb, cu mot de cupru";"Este antena 5G care a raspandit Covidul in toata lumea. Asa a zis Arsenie Boca!";"E de la Bill Gates. Este antena regionala care va controla cipurile!";"Vand casca de protectie anti 5G si covid din aluminiu nu trece undele magnetice. Garantat 100%"."Normal ca nu s-a descoperit inca ce e. Masonii sunt destepti, folosesc o tehnologie de ultima generatie, nedescoperita inca. Sigur inauntru au o uzina de antene 5 Q ce ne monitorizeaza cipurile activate de paznicii din marketuri";"E al doilea "descoperit. Primul a fost in America acum vreo saptamana, in Utah. E clar: extraterestrii ne vor pe noi si pe americani, popoarele superioare de pe Pamant"."Nu suntem singuri in univers!";"La anu o sa fie coada de babe la pupat monolit";"Dupa sudura am recunoscut extraterestrul! Il cheama Dorel!";"A fost plantat de o civilizatie foarte inaintata, care cunostea flexul...".Citeste si: VIDEO Misterul monolitului aparut din senin langa cetatea dacica Petrodava: "Este geaman celui gasit in Utah"