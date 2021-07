Monument inedit la Caracal, inaugurat de primarie. Printre poreclele de pe soclu se numara Glont, Butoi si Curvaru VIDEO

Statuia din bronz, pe al carui soclu sunt inscriptionate poreclele unor locuitori din zona, a fost inaugurat in prezenta edilului din localitate, care a explicat si cum i-a venit ideea unei asemenea statui."Ne-a venit ideea sa facem un monument semnificativ pentru Bold. Si am facut un bold. Am pus toate poreclele localnicilor. De ce? Vrem identitate, vrem ca oamenii de aici sa stie ca sunt boldeni, ca de aici li se trage seva, ca aici s-au bucurat de copilarie", a explicat edilul.Cu aceasta ocazie a fost dezvelit un monument dedicat cartierului , in forma unui bold, iar pe soclu sunt inscriptionate poreclele familiilor din cartier.Printre poreclele de pe soclu se numara Glont, Cacareaza, Chistaimoc, Artistu, Balauru, Broscoiu, Butoi, Basanete, Curvaru, Litra, Pipota, Doi Lei, Malagambu sau Arac.