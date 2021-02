Mormane de gunoaie in ariile protejate ale raurilor Crisul Repede si Crisul Negru: "Cate amenzi sa primeasca acesti primari ca sa nu-si mai bata joc de natura?"

Romania ecologica anunta ca 10.000 de metri patrati sunt acoperiti ilegal de gunoaie in localitatea Taut, din zona digului de protectie a raului Crisul Negru si alti 10.000 de metri patrati sunt contaminati cu gunoaie in localitatea Talpos, o parte din acestea fiind acoperite cu pamant.In plus, 5.000 de metri patrati sunt distrusi cu deseuri municipale amestecate in localitatea Batar, din care o parte erau acoperite de pamant si impinse in albia raului Crisul Negru."Suprafetele afectate de aceste abandonari de deseuri se suprapun integral peste doua arii naturale protajet de importanta comunitara, Rosci 0049 Crisul Repede si ROSPA 0015 Campia Crisului Alb si Crisului Negru. Autoritatile publice locale (UAT Batar) amendate de Garda de Mediu Bihor cu 30.000 lei in 2020 si 100.000 lei in 2021. Cate amenzi sa primeasca acesti primari ca sa nu-si mai bata joc de natura?", scriu cei de la Romania ecologica.