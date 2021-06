In Romania mor cei mai multi oameni loviti de trasnet din toata Europa. Care este explicatia specialistilor in fenomene meteo extreme

Bogdan Antonescu, specialist in fenomene meteo extreme, a explicat la digi24.ro ca intre 1999 si 2015 am avut cam 40 de victime pe an."Legat de furtuni, si mai precis de aparitia norilor, pentru ca particulele de nori se formeaza pe anumite particule de aerosoli din atmosfera, iar poluarea contribuie la concentratiei de aerosoli si atunci creste concentratia de particule. Cumva exista o influenta intre aerosoli, poluare , sa spunem, si aparitia norilor. Este un lucru destul de studiat in prezent, in special din punct de vedere al schimbarilor climatice, sau mai bine zis bilantul radioactiv al Pamantului, toate legaturile acestea dintre poluare, aerosoli, nori si bilantul radioactiv, deci cantitatea de radiatii pe care o primim de la soare sunt foarte importante", a spus Bogdan Antonescu.Regiunea de sud-vest a Romaniei, cea mai expusa la aceste fenomene"Regiunea de sud-vest a Romaniei e cea mai expusa la aceste fenomene. De ce? Pentru ca acolo avem o concentratie mare de trasnete. Acolo se produc multe furtuni care produc descarcari electrice. Si atunci, combinatia dintre descarcari electrice, cu o proportie mare a populatiei in mediul rural , duce la aparitia unui exces in mortalitate", e precizat Antonescu.Potrivit sursei citate Romania are cea mai mare mortalitate cauzata de trasnete in comparatie cu alte tari din Europa.