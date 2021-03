Un fost angajat al Spitalului Judetean Sibiu, acuzatii grave la adresa unitatii: pacientii din Sectia ATI Covid sunt sedati si legati de paturi. Procurorii au demarat o ancheta

Ce orori a relatat fostul angajat

Conducerea Spitalului Judetean Sibiu neaga acuzatiile

Potrivit statisticilor, mortalitatea in Sectia ATI Covid de la Sibiu depaseste 75% in ultimele sase luni. Conducerea spitalului reaga acuzatiile.Potrivit www.turnulsfatului.ro, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au demarat, luni, o ancheta in rem pentru omor, dupa ce un fost angajat al Spitalului Judetean a acuzat ca pacientii din Sectia ATI Covid sunt sedati si legati de paturi, ceea ce duce la deces."Acum am iesit din biroul procurorului, l-am pus in tema cu informatiile si va face sesizarea din oficiu. Suntem in faza incipienta, insa este cert ca ne vom sesiza din oficiu in acest caz", a declarat, pentru Turnul Sfatului, Ion Vestemean, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.Un fost angajat al Spitalului Judetean Sibiu a relatat ca pacientii din Sectia ATI Covid sunt sedati inca de la inceput. "Pe un om cu insuficienta respiratorie daca il sedezi, moare", a afirmat cadrul medical.El sustine ca in mod constant seringile automate se incarca cu Midazolam, Propofol si Fentanyl anestezice si sedative extrem de puternice.De asemenea, fostul angajat sustine ca pacientii sunt legati de paturi, nu primesc mancare si apa si, pentru ca de foame sau de sete devin agitati, sunt sedati."Ce am vazut eu nu poate fi inchipuit de o viata de om. Am vazut oameni care efectiv mor de vii. (...) Nu am vazut pe nimeni intubat care sa fie apoi detubat la ATI Sibiu", a mai afirmat fostul angajat.De asemenea, fostul angajat a acuzat ca se ajunge mult prea usor ca pacientii sa fie intubati, iar procedura este facuta doar de catre medici rezidenti, fara experienta, care aplica un tratament universal pentru toti pacientii , indiferent de particularitatile lor.Potrivit statisticilor, in ultimele 6 luni au fost 392 de pacienti internati in ATI si au decedat 297, respectiv 75,76%."Sunt surprins ca, intr-o astfel de perioada, in care noi toti ar trebui sa avem incredere in tot ceea ce inseamna institutie din sistemul sanitar, analizam astfel de aparitii in presa , in sensul de declaratii si acuzatii expuse in anonimat. Vreau sa va spun ca am fost personal costumat si imbracat cu protectia necesara in zona rosie a ATI-ului din Spitalul Judetean si dotarea si modul in care oamenii se comporta in aceasta sectie a spitalului mi s-a parut una peste limitele la care te-ai astepta in sistemul sanitar din Romania. Banuiesc ca este in acord cu procedurile medicale sa existe si o stare de sedare in momentul in care ai acele tuburi introduse in plamani pentru a asigura necesitatea de oxigenare respectiva dar cei care au masti de oxigen, ei nu sunt sedati", a spus Florin Neag, managerul Spitalului Judetean din Sibiu, la Antena 3.