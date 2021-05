Metehnele romanesti care au dus la esecul laserului de la Magurele: Angajari pe pile si salarii astronomice

Decizia vine dupa ce, anul trecut, partenerii din Ungaria si Cehia au cerut alcatuirea acestui consortiu fara laserul de la Magurele si sistemul de fascicul gamma, cel mai mare si mai important pilon din cadrul intregului proiect. Intr-un interviu pentru buletin.de, vicepresedintele Federatiei Hermes - Invatamant Superior si Cercetare Stiintifica, George Epurescu, explica cum s-a ajuns la aceasta situatie.Potrivit lui Epurescu, motivul principal il reprezinta ratarea angajamentelor luate de Bucuresti ca parte a proiectului finantat de Comisia Europeana."Situatia este dramatica. Comisia Europeana a lasat o portita Romaniei sa se alature acestui Consortiul European in viitor doar ca Romania nu o va putea indeplini nici macar in urmatorii 20 de ani: managementul proiectului precum si modul in care se desfasoara proiectul sa fie unul de tip european. Adica fara gasti de indivizi adusi strict pe criterii de obedienta", a declarat George Epurescu, citat de buletin.de. Proiectul laserului de la Magurele ar fi trebuit sa fie gata, astfel incat Comisia Europeana sa includa in consortiu si Romania, alaturi de Cehia si Ungaria. Acest lucru ar fi permis in continuare acces la finantari si la proiecte de cercetare finantate de Bruxelles."In acest moment proiectul nu are niciun cercetator de anvergura internationala in echipa de management, cel putin pe partea de laser. In iunie se termina banii de salarii de la Comisia Europeana pentru angajatii de la ELI iar salariile uriase nu pot fi sustinute din bugetul Institutului. Pe partea tehnica este un grad de amatorism care sperie pe toata lumea. Acolo sunt foarte multe prietenii iar daca acuzam pe cineva ca a esuat un proiect din cauza sa, nici nu stim in cine dam. Comisia Europeana cunoaste toate aceste detalii. Toti indicatorii proiectului au fost ratati. Nici macar numarul de personal nu a fost atins pentru ca din cauza intarzierilor banii au fost cheltuiti pe salarii si au trebuit sa taie din posturi. Plus ca in urma abuzurilor au plecat foarte multi oameni, inclusiv straini", mai spune Epurescu.Practic, Romania a pierdut calitatea de membru-gazda al proiectului european."In acest moment ne indreptam spre returnarea celor 300 de milioane de euro. E o chestiune de timp. Exista solutii dar trebuie taiat in carne vie: trierea managementului, evaluare de personal, anunturi de angajare internationale etc. Cred ca si cineva de la Parchetul European ar trebui sa se intrebe cum au ramas in urma doar jumatati de cladiri dupa ce acesti bani au fost cheltuiti. Toti apropiatii fostului director sunt in continuarea in functie", continua vicepresedintele Federatiei Hermes, George Epurescu.