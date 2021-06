Avertismentul lui Mugur Isarescu. Guvernatorul BNR sustine ca va exista un punct de cotitura la finalul pandemiei

Anul curent ar putea fi cel care marcheaza schimbarea catre o crestere incluziva si sustenabila, tranzitia catre o economie verde, digitalizarea si inovatia fiind in centrul redresarii economice, a afirmat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei organizata de Banca Nationala a Moldovei, cu tema "Recuperarea economica in post-pandemie:realitati si perspective".Acesta afirma ca provocarile provocate de pandemie raman fara precedent, iar economiile din intreaga lume s-au confruntat cu o criza fara precedent generata de pandemie. Conform guvernatorului BNR, in timp ce economia globala pare sa se redreseze, provocarile viitoare sunt iminente, una dintre cele mai importante fiind identificarea momentului oportun pentru eliminarea treptata a setului actual de masuri de sprijin. "In contextul ultimului an si al manifestarii pandemiei de COVID-19 , nevoia de adaptare rapida si continua a fost mult mai accentuata. In acest sens, anul curent ar putea fi cel care marcheaza schimbarea catre o crestere incluziva si sustenabila, tranzitia catre o economie verde, digitalizarea si inovatia fiind in centrul redresarii economice. De mentionat este faptul ca atat la nivel european, cat si global, bancile centrale si autoritatile de supraveghere din intreaga lume coopereaza pentru adresarea provocarilor pe termen lung, printre cele mai actuale teme fiind integrarea riscurilor climatice in activitatile lor, in concordanta cu mandatele lor", a afirmat acesta.Rolul bancilor centrale ramane si in contextul actual evidentiat prin conduita politicii monetare care trebuie flexibilizata si calibrata, fara a pierde din vedere perspectiva indeplinirii obiectivului fundamental de asigurare si mentinere a stabilitatii preturilor pe termen mediu, intr-o maniera de natura sa sustina redresarea activitatii economice, considera guvernatorul BNR."In timp ce economia globala pare sa se redreseze, provocarile viitoare sunt iminente, una dintre cele mai importante fiind identificarea momentului oportun pentru eliminarea treptata a setului actual de masuri de sprijin, luand in considerare nevoia de recuperare a spatiului fiscal si monetar, nivelul ridicat de incertitudine in ceea ce priveste ritmul asimetric al redresarii, posibilele cicatrici economice, nivelurile ridicate ale datoriei publice si private sau dimensiunea bilanturilor bancilor centrale. Privind in perspectiva, in cazul Romaniei, procesul de consolidare bugetara ramane deosebit de relevant pentru conduita politicii monetare. Se asteapta ca acesta sa aiba implicatii favorabile pentru stabilitatea macroeconomica - si in contextul deficitului mare al contului curent -, pentru prima de risc suveran si, implicit, pentru comportamentul cursului de schimb al leului, pentru evolutia inflatiei si, in cele din urma, pentru costurile de finantare si cresterea economica", a adaugat el.Isarescu spune ca, in timp ce provocarile provocate de pandemie raman fara precedent, criza a dovedit ca politicile monetare si fiscale pot conlucra si pot oferi un raspuns eficient la socurile adverse, reducand severitatea episoadelor de criza."Mix-ul echilibrat de politici monetare si fiscale este o abordare eficienta, o solutie pentru sprijinirea redresarii economice", declara acesta.In opinia sa, tema acestei prime sesiuni de lucru "Rolul bancilor centrale in sustinerea economiei dupa pandemie" este una de actualitate in contextul in care "economiile din intreaga lume s-au confruntat cu o criza fara precedent generata de pandemie. Atat guvernele, cat si bancile centrale au fost nevoite sa intervina cu promptitudine pentru a adresa impactul negativ, prin politici de sprijin complexe, care au presupus mobilizarea si coordonarea autoritatilor - in special a celor monetare si fiscale. Aceste actiuni cu impact semnificativ asupra economiilor nationale au reliefat mai bine, incepand cu anul trecut, necesitatea flexibilizarii strategiilor, importanta capacitatii de adaptare la imperativele momentului", a mai spus guvernatorul BNR.