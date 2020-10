Munca la distanta, o normalitate pentru 80% din companiile globale. Tendinta va continua in urmatorii ani (studiu)

Potrivit sursei citate, munca remote, implementata in ultimele luni, in numeroase domenii de activitate, ca urmare a restrictiilor sanitare, de distantare sociala si de circulatie, a devenit o certitudine care a fost imbratisata de multi angajati , dar si de angajatori, deopotriva.Totodata, munca remote este, la ora actuala, o normalitate pentru majoritatea covarsitoare a organizatiilor globale, iar acest trend va continua si in urmatorii doi-trei ani, considera Wizrom Software, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori si integratori de software de business din Romania. Dezvoltatorul IT atrage atentia asupra faptului ca, intr-un context de sanatate inca plin de incertitudini, activitatea continua companiilor poate fi asigurata doar prin digitalizarea operatiunilor."Vechiul normal nu mai exista si nu va mai exista in urmatorii doi-trei ani. Cu cat companiile si managerii inteleg mai bine acest aspect, cu atat mai repede vom reusi sa ne asumam si sa ne obisnuim cu noua normalitate. Pandemia a schimbat numeroase lucruri, la nivel mondial, incepand cu modalitatea de lucru, obiceiurile de consum, nivelul de trai, a stimulat creativitatea in numeroase domenii si a generat transformari rapide in industrii in care operatiunile nu se puteau opri. Trebuie sa fim constienti de toate aceste lucruri si sa percepem noua realitate ca fiind viitorul nostru din urmatorii ani", a afirmat Anca Cirstoiu, Division Manager Small & Medium Business in cadrul Wizrom Software.Astfel, foarte multe companii au fost fortate, in ultimele luni ale anului, sa se adapteze si sa adopte digitalizarea operatiunilor, pentru a-si putea continua activitatea.Potrivit PwC, peste 50% dintre companiile participante la sondajul global au creat si implementat, in tot acest timp, o politica de work from home. Din restul - de 47% - mai mult de jumatate anticipeaza ca au in plan sa introduca aceasta politica de lucru pana la sfarsitul acestui an sau au de gand sa o imbunatateasca.Conform Wizrom Software, dat fiind noul context sanitar si dorinta de a proteja sanatatea si siguranta angajatilor, companiile vor acorda multa atentie acelor soft-uri care vor asigura productivitatea si eficientizarea muncii si vor incerca sa minimizeze efectele colaborarii si lucrului de la distanta, in conditiile in care angajatii au inceput deja sa resimta despartirea fizica de echipa si colaboratori.Avand in vedere noul context economic dificil pe care il parcurg unele intreprinderi, in special cele din categoria IMM-urilor, dar si freelancerii sau organizatiile neguvernamentele, statul roman (Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri) a decis sa acorde din fonduri externe nerambursabile (fonduri europene si de la bugetul de stat) granturi in valoare de 2.000 de euro acelor microintreprinderi, persoanelor fizice autorizate, ONG-urilor si cabinetelor medicale. Totodata, autoritatile au afirmat ca, dincolo de programele de finantare si schemele de ajutor, adresate institutiilor si companiilor aflate in dificultate, este nevoie urgenta de digitalizare: atat a societatilor comerciale, cat si a administratiei publice.In ultimele luni, multinationalele, dar si tot mai multe firme mici si mijlocii au implementat soft-uri de tip ERP, care le-au permis sa simplifice procesele de business si sa asigure o mai buna administrare a resurselor financiare, oferind totodata departamentelor interne posibilitatea unor colaborari mai eficiente si productive.In acelasi timp, numeroase firme au ales sa investeasca in solutii IT pentru administrarea activitatilor de resurse umane - salarizare, inregistrarea pontajului si altor operatiuni de HR, acoperind astfel aspectele care tin de relatia angajator-angajator si evitand eventuale sanctiuni in aceasta perioada dictata de telemunca.Wizrom Software este unul dintre cei mai importanti dezvoltatori si integratori de solutii IT pentru afaceri din Romania. Compania dezvolta si furnizeaza softuri de HR, salarizare, contabilitate si gestiune , automatizari in vanzari, productie si Business Intelligence (BI). In 2019, Wizrom Software a raportat o cifra de afaceri de 5,7 milioane de euro.