Cum îl învață un muncitor din Galați pe colegul său nepalez să fure benzină: "Little benzin, no problem” VIDEO

Bărbatul îi explică nepalezului cum ar trebui să fure benzina pentru un ban în plus și pentru a-și scurta programul de muncă. Cei doi lucrează la Serviciul de gospodărie urbană din oraș.„No problem, no problem, and benzina sector speak, you no work”, spune muncitorul român.„Director, no problem?”, întreabă nepalezul , iar răspunsul românului vine imediat. „You understand, speak, no work ... little benzin, no problem”.„You take this one home, you sell, you want more money?”, mai întreabă nepalezul, în timp ce românul transferă benzina furată în bidoane de plastic.„No sector, no problem”, îi răspunde gălățeanul.