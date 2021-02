Potrivit unui comunicat de presa transmis de Primaria Sibiu, competitia celor mai bune destinatii turistice europene, desfasurata in perioada 20 ianuarie - 10 februarie 2021, s-a incheiat miercuri seara, iar organizatorii - Asociatia European Best Destinations - au transmis primarului Astrid Fodor rezultatele obtinute de Sibiu."Sibiul este in topul 5 al celor mai bune destinatii turistice europene, obtinand 45.699 de voturi din 192 de tari din intreaga lume. Mobilizarea a fost foarte buna, orasul obtinand cu peste 15.000 de voturi mai mult decat in competitia de anul trecut. Peste 60% dintre voturile exprimate pentru Sibiu au venit din afara Romaniei, ceea ce denota o vizibilitate buna a orasului pe plan international. Este o bucurie pentru mine sa am confirmarea ca Sibiul continua sa fie atragator si apreciat din punct de vedere turistic, ceea ce imi spune ca suntem pe drumul cel bun.Aceste rezultate sunt o incurajare in plus sa continuam sa investim in turism, in patrimoniul public construit, intr-un Sibiu european ca infrastructura si mobilitate, mai smart si mai verde. Multumesc tuturor celor care au votat pentru Sibiu! Imediat ce situatia epidemiologica se imbunatateste, suntem pregatiti sa primim din nou turisti", a afirmat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.Conform comunicatului, in scrisoarea de felicitare transmisa de organizatori, Maximilien Lejeune, directorul European Best Destinations, a transmis: "Sibienii pot fi mandri de rezultat. Aceasta recunoastere saluta eforturile lor, spiritul de initiativa, caldura cu care primesc oaspetii. (...) De cativa ani buni deja Sibiul a reusit sa se ridice intre orasele care conteaza in Europa.Orasul dumneavoastra s-a plasat fara doar si poate intre destinatiile turistice de neratat, in randul orasul inovative, intre orasele turistice cu o oferta diversa in domeniul cultural si gastronomic, dar si in ceea ce priveste peisajul natural. Sibiu este exemplul unei dezvoltari intelepte in domeniul turistic. Nu cauta sa fie doar o alta destinatie, ci alege sa investeasca in patrimonial sau unic, in istoria sa".Astfel, Sibiul va purta titlul de European Best Destination si in anul 2021, alaturi de orase turistice recunoscute din Europa: Roma, Florenta, Paris, Viena, Capri, Insulele Canare, Valea Dordogne, Kefalonia, Braga sau Kotor. Sibiul va fi promovat pe tot parcursul anului in publicatii de profil turistic precum Forbes, CondeNastTraveler, Vogue, Travel+Leisure, Huffpost, Euronews, Lonely Planet, El mundo, Daily Mail si altele.Potrivit clasamentului publicat pe site-ul European Best Destinations, Sibiul se afla pe locul al cincilea, dupa Braga (Portugalia), Roma (Italia), Cavtat (Croatia) si Florenta (Italia).