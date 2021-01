Munitie din Al Doilea Razboi Mondial, gasita dintr-o padure din Neamt. Echipa pirotehnica a ISU a ridicat elementele

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, echipa pirotehnica a fost solicitata sa intervina, in urma unui apel la 112, in padurea Poiana din comuna Brusturi pentru asanarea unei lovituri de aruncator de calibru 120 mm, unei lovituri de aruncator de calibru 82 mm, unei grenade defensive si a 45 de cartuse de calibru 7,92 mm.Munitia a fost descoperita de un barbat in varsta de 44 de ani, din Bucuresti , cu ajutorul unui detector de metale detinut legal.Pirotehnicienii au verificat zona in care a fost gasita munitia, pe o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati, astfel ca au mai fost descoperite: doua lovituri de aruncator de calibru 60 mm si trei cartuse de calibru 14,5 mm.Munitia gasita, care provine din Al Doilea Razboi Mondial, a fost ridicata, transportata si depozitata in conditii de siguranta pentru a fi distrusa ulterior.