Muralul Asociatiei Accept a fost vandalizat, fiind desenata o svastica. " Nu e intamplator ca incidentul apare dupa ce AUR a intrat in Parlament"

"Astazi a fost vandalizat muralul Accept si a fost desenat pe el o svastica. E muralul la care am lucrat vara asta, in cadrul Street Delivery Bucuresti , impreuna cu voluntarii nostri, tocmai cu scopul de a face strada mai queer, de a le da persoanelor LGBTQ+ care trec pe langa el, fie si intamplator, un sentiment de siguranta si confort. (...) Cu toate ca nu ne e usor sa procesam incidentul, noi ne continuam activitatea si continuam sa cream spatii, fizice sau online, pentru persoanele queer", au scris, luni, pe Facebook , reprezentantii Asociatiei.Acestia considera "foarte grav" incidentul."Pe langa valoarea emotionala pe care muralul o avea pentru noi, e foarte grav ce s-a intamplat. Consideram ca nu e deloc intamplator ca incidentul apare dupa ce AUR, un partid de extrema dreapta, a intrat in parlament. Cu toate ca nu stim cine a desenat pe mural, faptul ca acest discurs a fost validat prin vot si ca are acum reprezentanti, in mod oficial, in parlament, nu face decat sa incurajeze astfel de actiuni, sa transmita mesajul ca e acceptabil sa urasti persoanele queer (si in general minoritatile), si are potentialul sa instige mai departe la incidente violente. Trebuie sa ne solidarizam si sa luptam impreuna impotriva manifestarilor si discursurilor fasciste, tot mai prezente in spatiul public", au mai transmis reprezentantii Asociatiei.Acestia anunta ca vor depune plangere."Vom depune chiar astazi plangere penala ca sa raportam incidentul. In Bucuresti exista deja putine spatii prietenoase pentru persoanele queer (si majoritatea afectate profund de pandemie). Autoritatile trebuie sa le protejeze si sa ia atitudine urgent impotriva unor astfel de manifestari", au incheiat reprezentantii Asociatiei Accept.