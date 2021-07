Tânăr muşcat de şobolan în București: "L-am văzut, era deja înfipt în picior"

Incidentul a avut loc lângă parcul Grădina Icoanei.Tânărul de 26 de ani a relatat, la Antena 3, că marţi seară a ieşit să ridice o comandă, în faţa locuinţei, iar la un momentat dat a simţit ceva pe picior şi o muşcătură foarte dură."L-am văzut, era deja înfipt în picior, nu a fugit, nu a avut nicio reacţie să fugă, am dat cu piciorul în el, mi-am aruncat telefonul, l-am luat şi l-am aruncat, altfel nu ştiu ce s-ar fi întâmplat", a povestit el.Tânărul a afirmat că a sunat la 112 şi a mers apoi de urgenţă la Spitalul "Matei Balş", unde medicii i-au prescris tratament antirabic şi antibiotic."Medicii m-au întrebat dacă am fost muşcat la ţară, acum cât timp (...) nici lor nu le-a venit să creadă că am fost muşcat în mijlocul Capitalei. (...) E frustrant să stai în mijlocul oraşului şi să vezi gândaci şi şobolani. Nu e prima oară când văd şobolani pe stradă", a adăugat el.