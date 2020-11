Virgil Musta: Cei sase pacienti decedati pe Sectie s-au decompensat rapid. Nu are legatura cu locurile din ATI

"Poate nu am fost bine inteles sau poate nu m-am exprimat eu foarte bine, dar am spus ca au decedat sase pacienti pe sectie, cu forme severe de COVID-19. In aceasta boala exista evolutia rapida si se decompenseaza. Colegii de la ATI au intervenit, dar nu a mai fost timp de mutare pe Sectia ATI. Ei sunt pacienti care au murit pe sectie. Cauza nu este ca nu erau locuri pe ATI, ci ca s-au decompensat comorbiditatile", a declarat marti seara, 10 noiembrie, medicul Virgil Musta, pentru News.ro.Medicul a precizat din nou ca in Spitalul de Boli Infectioase nu mai sunt locuri de ATI."Sunt ocupate toate, dar asta nu inseamna ca doar aici sunt paturi ATI in Timisoara. Eu vorbesc strict de spitalul nostru. Noi, cand avem un caz care este sever, colegii de la ATI il evalueaza. In urma acestei evaluari se incepe sa se sune pentru locuri. E un departament central, la Bucuresti , care se ocupa. Si noi am transferat pacienti la Arad, am primit pacienti de la Bucuresti, in baza acestui program. Sunt pacienti care vin cu forme severe a caror parametri biologici arata ca sunt de ATI", a mai explicat Virgil Musta.Acesta a precizat ca nu poate spune de ce starea de sanatate a celor sase pacienti s-a inrautatit atat de repede."Revenind la cei sase pacienti decedati, nu stiu din ce motiv s-au decompensat atat de rapid, toti in acelasi interval orar. Era o zi cu ceata si se stie ca ceata afecteaza afectiunile pulmonare. Cei sase pacienti aveau varste cuprinse intre 68 - 70 de ani si au decedat pe Sectiile Pneumologie 4 si Boli Infectioase 2", a mai declarat Musta.Presedintele Klaus Iohannis a facut, marti, o referire la paturile de ATI din Timisoara, afirmand ca sunt locuri, insa a fost o comunicare deficitara."Sunt doua aspecte aici - primul se refera la comunicarea intre spitale si aici e loc de mai bine. Se pare ca ar fi fost locuri in Timisoara, insa unii cu altii nu s-au intalnit si comunicarea a fost suboptimala. Sper sa nu se repete aceste lucruri si nici nu e nevoie ca directorii sa vorbeasca intre ei pentru ca este Comitetul pentru Situatii de Urgenta care se ocupa de aceste lucruri. Dar domnul ministru Tataru e in legatura cu toate spitalele si s-a vazut ca se mai gasesc variante pentru a amenaja locuri. Acestea sunt solutii care se gasesc in plan local si dupa aceea pacientul poate sa fie transportat", a declarat Iohannis.Cu o zi in urma, medicul Virgil Musta a declarat ca situatia este dificila."Suntem intr-o situatie dificila, Terapia Intensiva deja de cateva zile nu avem loc si pe Sectie avem cazuri foarte grave care la un moment dat exista riscul ca in evolutia lor sa se decompenseze si neavand terapie intensiva, nu putem sa ii punem pe ventilatie mecanica. Asa ca ii tinem pe presiune ridicata de oxigen, dar, din pacate, nu este suficient. S-a intamplat ca in cursul zilei de ieri, pana astazi dimineata, sa decedeze 6 persoane, toti cu forme foarte grave, internate de clinica, atat in Sectia de Boli Infectioase, cat si Pneumofiziologie si care s-au decompensat si nu am avut solutie pentru ei", a declarat luni, 9 noiembrie, Musta.Conform CJCCI sunt 47 de paturi ATI, in judetul Timis, plus alte 6 pentru gravide si lauze la Maternitatea Bega din Timisoara si 6 pentru cei cu afectiuni cardiace la Institutul de Cardiologie Timisoara.