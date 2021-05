Cum a ajuns Bucurestiul magnet pentru gravide si oameni cu dizabilitati din toata tara. "Daca ne luam dupa cifre, 2-3% din populatia Capitalei are un grad de handicap"

"E o zona gri, evident ca exista si abuzuri"

Saga indemnizatiilor de handicap

"Exista o prevedere prin acordarea acestui ajutor care este de-a dreptul hilara. Trebuie sa demonstrezi ca stai de sase luni in Bucuresti ca sa poti sa iei acesti bani. Practic, o femeie gravida poate apela la o ruda, la un prieten pentru a-si face mutatie aici. Si avem o gramada de tinere gravide care vin in luna a doua, a treia, cand afla ca sunt insarcinate, isi fac mutatie si apeleaza la acesti bani", au explicat surse din Primaria Capitalei pentru Ziare.com.Concret, o femeie gravida care obtine mutatia in Bucuresti , se califica pentru a beneficia de cele doua stimulente mentionate, Capitala fiind singurul loc din Romania unde se acorda asemenea beneficii."Chiar daca a intentia a fost una buna, masura este una populista, care transforma Bucurestiul intr-un hub al gravidelor. La gravide trebuie facuta o analiza, sa vedem daca nu cumva ar trebui marita macar perioada, la un an. La sase luni, e ca si cum inviti gravidele din toata tara in Bucuresti", arata sursa citata.Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame admite ca sunt astfel de situatii care se petrec in Romania "Adevarul e ca se intampla asta. Oamenii incearca sa atraga toate beneficiile banesti pe care pot sa le atraga folosind, legal, legislatia in vigoare pentru a ajunge la cat mai multe beneficii sociale. Asta arata ca este nevoie de aceste resurse pentru ca daca nu ar avea nevoie de ele nu ar face aceste eforturi birocratice pentru a le obtine", a explicat pentru Ziare.com Ana Maita.Conform acesteia, semnalul este ca nevoia e mare, mai ales pentru zona limitrofa a Bucurestiului."Sa nu uitam, marea majoritate a gravidelor vine tot la spitalele din Bucuresti pentru a face monitorizare prenatala, probabil ca lucreaza in Bucuresti. E o zona gri, intr-adevar, in care putem gasi si motive legitime pentru care o gravida sa isi faca totusi bulentin de Bucuresti sau mutatie pentru a beneficia de acest stimulent. Evident, exista si abuzuri", a completat reprezentanta societatii civile.Insa probleme nu sunt doar in zona stimulentelor oferite gravidelor, arata sursa din Primaria Capitalei. In prezent, sunt 70.000 de oameni din Bucuresti care beneficiaza de o indemnizatie de handicap, in valoare de 500 de lei."Foarte multi oameni in varsta, care au copiii in Bucuresti, si-au mutat domiciliul in Bucuresti. Primaria le dadea 500 de lei in fiecare luna pentru ajutor de handicap de grad I, II, III. Nu o fac din saracie, dar o fac ca e o oportunitate. Practic, daca ne luam dupa cifre, asta inseamna ca 2%-3% din populatia Capitalei are un grad de handicap", a explicat sursa citata."Intre beneficiari sunt si oameni cu dizabilitati grave care trebuie ajutati. Ceea ce trebuie este sa facem o diferentiere. De cand a inceput criza sanitara nu s-au mai facut reevaluari pentru cei care au grad de handicap nepermanent. Nu au mai fost chemati la comisie, li s-au prelungit deciziile", a conchis aceasta.