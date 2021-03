Muzeul Cinegetic Posada, locul unde putem vedea trofeul de cerb carpatin vanat de Nicolae Ceasescu

Muzeul din Posada, unic in tara, este un loc dedicat vanatorii. Multe dintre exponatele de aici sunt trofee si extrem de apreciate de cei care au aceasta pasiune.Cei care pasesc pragul acestui muzeu au posibilitatea sa vada aproximativ 3000 de exponate.Printre ele, dupa cum ne-a declarat muzeograful Florentina Pitic, se numara si trofeul de cerb carpatin care a fost vanat de Nicolae Ceasescu "Acest trofeu are 264,20 de puncte. A fost record mondial dar si national. A fost vanat de Nicolae Ceausescu in 1980, la Soveja. A fost record Mondial intre 1980-1985 si record national intre 1985-2003. In 2003 a fost omologat alt record de la un trofeu vanat in Mures care a obtinut 264,56 de puncte", a povestit Florentin Pitic.Punctele sunt obtinute in functie de culoare, ramificatia coarnelor, deschiderea lor sau greutate.Un alt record national care provine tot din perioada lui Nicolae Ceausescu este trofeul de mistret, care dateaza din 1978.In acest muzeu sunt expuse 8 blanuri de urs, toate medaliate cu aur. Se spune ca animalele au fost vanate tot de fostul dictator."Cea mai valoroasa are 673,56 de puncte si a fost recoltata din Harghita in 1984. Nu stim cine le-a vanat. Au fost predate fara istoric de pe domeniul de la Scrovistea. Multi spun ca sunt vanate de Nicolae Ceausescu dar noi nu stim", a mai spus muzeograful.Ce este cert ca ar fi apartinut fostului dictator este o trusa de pescuit si vanatoare, primita cadou. Are toate accesoriile iar pe ea, din momeala, este facuta cifra 60, indiciu care conduce catre ideea ca ar fi primit-o cand a implini t 60 de ani.Muzeul Cinegetic Posada a fost infiintat in 1996 ca sectie a Muzeului National Peles. Din 2004 a fost trecut in subordinea Romsilva dupa ce a fost renovat.Contructia este din 1950 in locul unde familia Bibescu a ridicat un castel care a fost incendiat de trupele germane.