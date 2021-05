Raport ingrijorator al Institutului de Statistica. In anul pandemiei, in Romania s-au nascut cei mai putini copii din ultimii 90 de ani

De asemenea, rata de fertilitate a scazut fata de anii anteriori ajungand la 34 de nascuti-vii la o mie de femei de varsta fertila (15-49 ani), anunta INSSE.Raportul arata ca in randul persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani , predomina baietii.Potrivit sursei citate, La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania, a fost de 3895,0 mii, in scadere cu 37,9 mii comparativ cu perioada similara din anul anterior.Ponderea minorilor in totalul populatiei dupa domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2021, de 17,6%, in scadere fata de anii anteriori;Ponderea baietilor in segmentul de populatie mai mica de 18 ani a fost, in ultimii ani, superioara (51,4%), comparativ cu cea a fetelor de aceeasi varsta; raportul de masculinitate a fost de 1057 baieti la 1000 fete.Cele mai ridicate rate ale natalitatii, inregistrate in anul 2020, au fost in regiunile Bucuresti -Ilfov (9,1 nascuti-vii la 1000 locuitori ), Nord-Vest (8,8 la mie) si Centru (8,7 la mie ), iar cele mai scazute rate de natalitate s-au inregistrat in regiunile Sud-Est (7,2 nascuti-vii la 1000 locuitori) si Sud-Vest Oltenia (7,0 la mie ).La inceputul anului scolar 2020/2021, populatia scolara era de 3494,67 mii, cuprinsa intr-o retea de invatamant cu 6970 unitati si 235,6 mii cadre didacticeDin totalul populatiei scolare, numarul copiilor din crese si gradinite era de 522,6 mii, al elevilor din clasele primare si gimnaziale a fost de 1589,4 mii, iar al celor din invatamantul liceal era de 620,6 mii;Pentru aceeasi perioada de referinta, gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara a fost de 71,9%8;Din numarul total de elevi inscrisi, 2215,89 mii erau inscrisi la forma de invatamant cu frecventa, se arata in raportul INSEE.