VIDEO Nave romanesti, parte a misiunii FRONTEX din Grecia, acuzate ca imping migrantii inapoi in mare

Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), institutie sub egida careia sunt organizate cele mai importante misiuni de patrulare a frontierelor exterioare ale Uniunii, a fost acuzata ca desfasoara manevre ilegale si foarte periculoase in Marea Egee, menite sa descurajeze solicitantii de azil sa ajunga in Grecia, respectiv in Europa, scrie Radio Europa Libera Romania , citand o investigatie Der Spiegel.Potrivit filmarilor publicate, romanii par sa refuze sa salveze oamenii din barcile aflate in deriva si le pun intentionat viata in pericol prin manevre periculoase.Conform datelor publice, in luna august, o nava romaneasca MAI 1102 era la doar cateva sute de metri distanta de o barca cu refugiati, ai carei pasageri au fost sicanati si amenintati de granicerii greci. Personalul roman a decis sa nu faca nimic.Intr-un incident din luna iunie, romanii s-au implicat direct in actiuni care au pus viata solicitantilor de azil in pericol, potrivit sursei citate.Din imaginile video se vede cum nava cu personal romanesc comunica cu cei aflati in barca, dar nu le ofera niciun fel de asistenta. Cateva clipe mai tarziu, romanii maresc intentionat viteza navei in timp ce trec pe langa barca aflata in deriva.