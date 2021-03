Robert Negoita, primarul Sectorului 3, a trasat locuri de parcare pe linia de tramvai. STB nu a avizat amenajarea si nu a fost consultata

Pozitia STB

Primaria Sectorului 3 a trasat locuri de parcare pelinia de tramvai de pe Strada Dristorului. Rezidentii au platit pentru ele, iar apoi au inceput sa le foloseasca. Ar fi vorba despre o linie de tramvai dezafectata la prima vedere pentru ca nu este circulate zilnic, potrivit clubferoviar.ro Cu toate acestea, se pare ca linia face parte dintr-o bucla de intoarcere si ca este utilizata in situatii de criza, cum ar fi avariile la reteaua Termoenergetica."Bucla de intoarcere de la Dristor a fost complet abandonata de STB, devenind peste noapte o parcare improvizata de Primaria Sector 3. PS3 a trasat marcaje de parcare peste sina de tramvai, lucru absolut inacceptabil, cu atat mai mult cu cat bulevardele pe care circula mijloace de transport in comun ar trebui sa fie in gestiunea Primariei Generale.Fara aceasta bucla de intoarcere care si-a dovedit de multe ori utilitatea, STB n-a avut de ales decat sa-si intoarca tramvaiele in cadrul Depoului Dudesti, fapt ce naste alte probleme, dupa cum urmeaza. Macazurile automate din intersectiile Dristor si Iancului sunt defecte, tramvaiele pierzand minute in sir pana cand vatmanul schimba macazul cu ranga. In tot acest timp tramvaiele si autoturismele se blocheaza reciproc (...)Turatia si timpii de stationare de la capete nu au fost schimbate, astfel ca vagoanele liniilor 1 si 10 circula in trenulete din cauza aglomerarii capetelor si a stationarilor prelungite", semnala pe 12 martie Asociatia Metrou Usor, printr-o postare pe contul sau de Facebook Reprezentantii STB au declarat ca nu au abandonat bucla de intoarcere a tramvaielor, ci ca "a fost rechizitionata fara drept" de Primaria Sectorului 3. In plus, au spus ca nu au fost consultati in privinta trasarii locurilor de parcare."Societatea de Transport Bucuresti nu a avizat amenajarea parcarilor pe calea de rulare destinata circulatiei tramvaielor de pe Strada Dristorului si nici nu a fost consultata in aceasta speta. Bucla de pe Strada Dristorului este benefica, atat pentru devierea circulatiei in mod operativ, in cazul unor evenimente de circulatie, cat si pentru executarea unor lucrari , cum a fost cea de remediere a unei avarii la reteaua de termoficare din zona statiei de tramvai Gheorghe Petrascu.Avand in vedere faptul ca tronsonul respectiv de pe Strada Dristorului este utilizat pentru dirijarea operativa a tramvaielor in cazul producerii unor avarii sau a executarii unor lucrari la calea de rulare pe Soseaua Mihai Bravu sau Calea Dudesti, dar si pentru traseele plug-perie care asigura deszapezirea retelei de tramvaie, Societatea de Transport Bucuresti a notificat Primaria Sectorului 3 cu privire la acest aspect, pentru a dispune masurile ce se impun, astfel incat STB SA sa-si desfasoare activitatea in conditii optime", au declarat reprezentantii STB pentru clubferoviar.ro.