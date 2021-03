Nelu Ploiesteanu, in stare grava la Spitalul Floreasca. Are COVID-19: "Plamanii, afectati in proportie de 70%"

Informatiile despre starea de sanatate a lui Nelu Ploiesteanu au fost publicate initial de catre jurnalista Mara Banica pe contul sau de Facebook "Este intubat in stare extrem de grava, bolnav de Covid, cu o saturatie de 50% si cu plamanii afectati in proportie de 70%.Acest mesaj este un strigat disperat al familiei catre medicii de la Floreasca, care in ultimele 24 de ore, stresati si obositi pe buna dreptate, nu au gasit calea de a comunica cu fiica artistului, Aneta.In astfel de momente, in care parintele tau se lupta pentru fiecare respiratie, ai vrea sa dai viata de la tine, doar ca sa traiasca. Dragi cadre medicale, va e greu de un an de zile in lupta voastra continua. Dar putina empatie si o vorba buna pot schimba enorm starea unui om", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.Nelu Ploiesteanu, pe numele sau real Ion Dumitrache, este unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica lautareasca din Romania. A cantat apoi la restaurantele Caraiman, Bulevard, Doina, Crama Domneasca, Caru' cu Bere.