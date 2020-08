Nelu Tataru: Am suplimentat personalul din DSP-uri cu 900 de asistenti medicali si medici scolari

Rectificare bugetara, sporuri si posturile temporare

"Asigurarea personalului medical pentru functionarea unor domenii din sistem suprasolicitate in aceasta perioada reprezinta o prioritate. Am reusit suplimentarea personalului din directiile de sanatate publica prin detasarea a aproximativ 900 de asistenti medicali si medici scolari. Luam in discutie si cresterea numarului de echipaje din cadrul serviciilor medicale de urgenta prespitaliceasca si, in acest sens, vom demara discutii cu colegii de la ministerele de resort pentru calcularea impactului bugetar", a spus ministrul Tataru, potriviu unui comunicat al Ministerului Sanatatii.Marti dimineata, ministrul s-a intalnit cu reprezentantii Federatiei Sindicala Ambulanta din Romania.La discutii a participat si dr. Raed Arafat , seful Derpatamentului pentru Situatii de Urgenta.In timpul intalnirii au fost discutate teme de interes pentru personalul din serviciile publice de Ambulanta, precum suplimentarea personalului angajat in domeniu, clarificarea conditiilor de acordare a sporului de risc aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr.43/2020 si a sporului pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19.Nelu Tataru i-a asigurat pe liderii sindicatului de intreaga disponibilitate pentru dialog. Conducerea Ministerului Sanatatii va analiza si va lua in discutie cererile personalului din serviciile publice de ambulanta.Liderul sindical, Gheorghe Chis a declarat ca s-a discutat despre rectificarea bugetara, sporuri si posturile repartizate temporar."Am fost invitati la aceasta intalnire pentru ca problemele sunt destul de serioase si ma refer mai ales la situatia de pandemie. Ca si prima problema a fost bineinteles partea de asigurare a bugetului necesar pentru rectificarea bugetara a serviciilor de ambulanta la nivelul necesarului, atat la titlul de salarii, cat si la cheltuieli materiale, pentru ca bugetul aprobat pe anul 2020 nu a avut in vedere aceste cheltuieli suplimentare care au aparut in urma declansarii pandemiei.Asa ca sunt discutii pe aceasta tema si speram ca acest subiect sa fie rezolvat intrucat ni s-a promis ca Ministerul Sanatatii face eforturi impreuna cu Guvernul sa asigure bugetul necesar", a declarat, marti, Gheorghe Chis, la finalul discutiilor cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit Agerpres.El a precizat ca problema celor 1.000 de posturi care au fost repartizate temporar, pe perioada starii de urgenta, pe maximum 6 luni, este o alta problema acuta pentru cei care lucreaza in serviciile de ambulanta."Stiti ca am primit 1.000 de posturi pentru serviciile de ambulanta si bineinteles si DSP-urile care au fost in aceeasi situatie si am solicitat ca aceste posturi sa ramana pentru serviciile de ambulanta avand in vedere ca noi avem un deficit de personal masiv prin pierderea celor 3.000 de posturi in perioada 2009 - 2013 si nu am recuperat decat foarte putine. Vrem ca aceste posturi sa fie ocupate prin concurs, dar din pacate nu se poate in aceasta perioada de pandemie", a afirmat liderul sindical.Potrivit sursei citate, in acest moment sunt ocupate doar 50% din cele 1.000 de posturi, pentru ca "nimeni nu lasa un post stabil pentru un post temporar".De asemenea, Gheorghe Chis a mentionat ca in serviciile de ambulanta sunt probleme si in ceea ce priveste acordarea stimulentului de risc."O problema, care a fost discutata de luni de zile, de la momentul declansarii starii de urgenta, este in continuare acest stimulent de risc, pentru ca nu a fost acordat la intreg personalul care desfasoara activitate in teren. Mai mult de atat, avem o problema acum, blocati fiind prin contestarea facuta de catre Guvern a legii care aproba Ordonanta 64, ce modifica si completeaza Ordonanta 43 (Ordonanta de urgenta pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta n.r.), contestata la Curtea Constitutionala. In acest moment suntem in asteptare, pentru ca in legea adoptata in Parlament noi am adus modificari prin care sa se poata acorda acest stimulent de risc si pentru personalul care a participat la cazuri nu doar confirmate ci si suspecte. Asa ca din acest punct de vedere asteptam decizia Curtii Constitutionale", a subliniat Gheorghe Chis.Totodata, liderul sindical afirma ca sunt probleme si cu acordarea sporului de recunostinta pentru ca exista o interpretare la nivel de judete."O alta problema o avem cu respectarea si acordarea acelui spor care a fost dat prin Legea 56, acelui spor de recunostinta pentru personalul care lucreaza in linia intai, in combaterea si in tratarea Covid-19. Si aici avem probleme de interpretare la nivel de judete. Unele judete interpreteaza in mod foarte gresit, in sensul ca incep sa calculeze minutele si secundele, ceea ce e inuman si nu ai cum sa faci acest lucru, si nu acorda acel spor de 20% reglementat prin ordin de ministru pentru personalul din serviciile de ambulanta. Si aici ma refer la personalul de specialitate, medico-sanitar sau partea de dispecerat, de coordonare. Am cerut ministrului sa aduca clarificari pe acest aspect intrucat incercam sa dam un cadru unitar in toate serviciile de ambulanta (...)", a adaugat liderul Federatiei Nationale Sindicale "Ambulanta" din Romania, Gheorghe Chis.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a invitat marti dimineata conducerea Federatiei Nationale Sindicale 'Ambulanta' din Romania la o intalnire pentru a se discuta problemele cu care se confrunta serviciile de ambulanta in aceasta perioada.