Nelu Tataru anunta ca se vor achizitiona 3 milioane de teste rapide pentru depistarea virusului SARS-CoV-2

Nelu Tataru a precizat ca joi seara, printr-o Ordonanta de Urgenta, ca au fost operationalizate aceste teste, iar folosirea lor in Unitatile de Primiri Urgente are rolul de a decongestiona activitatea acestora."Faptul ca se colmata o Unitate de Primiri Urgente, ocupand locuri si la izolare , pana asteptam un rezultat RT-PCR, am operationalizat aceste teste rapide, avand o jumatate de ora in care putem detecta daca este SARS-CoV-2 pozitiv sau negativ, pacientul mergand pe sectoarele respective. In urmatoarea perioada vor fi acele teste pentru unitatile de primiri urgente. Printr-o ordonanta de urgenta, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, se vor mai achizitiona inca trei milioane de teste, care vor fi, in perioada urmatoare, date catre aceste Unitati de Primiri Urgente, tocmai pentru a decongestiona UPU-rile", a declarat ministrul Sanatatii.In legatura cu faptul ca unele spitale nu au kit-uri pentru aparatele RT-PCR, Nelu Tataru a precizat ca situatia are legatura cu managementul unitatii sanitare, cu furnizorul de kit-uri si cu tipul de aparat, care poate folos kit-uri diferite."Noi, in acest moment, avem o rezerva pe care o monitorizam in fiecare zi, dar, ma repet, tine foarte mult de fiecare tip de aparat si kit-ul respectiv", a spus ministrul Sanatatii.Citeste si: Nelu Tataru anunta schimbari in protocolul de tratament al pacientilor care stau acasa si au forme usoare ale boliiNelu Tataru a vizitat Spitalul de Urgenta din Sfantu Gheorghe si Spitalul de Recuperare Cardiovasculara din Covasna si a precizat ca a facut, impreuna cu autoritatile locale, o reevaluare a situatiei pandemice din judet, a investitiilor derulate, dar si o reevaluare a unui management integrat, in ceea ce priveste tratatea cazurilor de COVID-19."De comun acord, am stabilit ca si celelalte spitale, prin tipul lor de suport COVID, sa preia cazurile usoare si medii, ramanand ca Spitalul Judetean sa acorde asistenta medicala pentru cazurile severe, critice, in special Terapie Intensiva, iar aici sa putem desfasura si activitate non-COVID. Am reiterat si am rediscutat implicarea autoritatilor locale si a managerilor de spitale atat in conduita din spital , cat si in prespital, repetand de nenumarate ori ca aceasta pandemie se transeaza in prespital", a aratat ministrul Sanatatii.In ceea ce priveste vizita la Spitalul de Recuperare Cardiovasculara din Covasna, Nelu Tataru a spus ca se va folosi si aceasta unitate sanitara in recuperarea pacientilor care s-au vindecat de COVID-19."Pacientii care se negativeaza, la un moment dat, in patologia COVID, au nevoie de un suport respirator inca o perioada lunga. Pentru a decongestiona aceste unitati, atunci vom duce si catre acest Institut (Spitalul de Recuperare Cardiovasculara - n.r.), dar vreau sa vad intai situatia la fata locului si dupa aceea sa dau acceptul pentru acest lucru", a precizat Nelu Tataru.Citeste si: A fost lansata o procedura accelerata de aprobare a vaccinului Pfizer/BioNTech