Nesimtire fara margini in munti: Salvamontistii au ajuns taximetristi de lux pentru turistii care vor sa coboare cu snowmobilul din varf de munte

Echipele de salvatori montani din Sinaia au la dispozitie doua snowmobile cu ajutorul carora intervin in cazurile de urgenta, accidentari grave pe partii sau turisti aflati la nevoie pe unul dintre traseele montane ramase deschise, scrie Adevarul.ro De cand s-au deschis partiile de la Cota 2000 din Sinaia, snowmobilele au fost transformate in taxiuri care raspund la comenzile celor care refuza sa fie pe peronul gondolei la ora 16.30, atunci cand este programat ultimul transport."Nu-i putem lasa acolo, pe munte. Nu au unde sa doarma peste noapte. Au fost cazuri cand am fost solicitati sa recuperam de la Cota 2000 o familie cu doi copii. Ne-au spus ca au mai vrut si ei sa se dea o data pe partie si au pierdut ultima gondola. In fiecare zi avem astfel de solicitari. Da, uneori functionam in regim de taxi.Unii pur si simplu nu vor sa coboare la timp, desi sunt anunturi audio care avertizeaza cat timp mai este pana la sfarsitul programului instalatiilor pe cablu", a declarat Nae Cojanu, liderul salvamontistilor din Sinaia. Tocmai din cazua comportamentului iresponsabil al unora dintre turistii care ajung pe partie, Primaria Sinaia a decis sa-i amendeze cu sume considerabile pe cei care asteapta "taxiul personal" pentru a fi coborati la baza muntelui. Nu mai putin de 2.500 de lei este valoarea amenzii (1.200 de lei daca amenda se plateste in 15 zile)."De cand s-a facut acest anunt, solicitarile de acest gen s-au mai potolit putin", a precizat Nae Cojanu. Acesta a explicat ca snowmobilul are o capacitate de transport de doua persoane, iar pentru a cobori un grup de schiori de la Cota 2000 pana la Cota 1400 sau mai jos, este nevoie de mai multe curse. Asta inseamna bani multi cheltuiti pentru combustibil in primul rand si blocarea pentru o perioada a snowmobilelor care ar putea interveni la adevaratele urgente."Sunt zile in care urcam la ora 8 dimineata pe munte si mai coboram seara tarziu, asta in cazul in care nu avem o intreventie dificila pe traseu care poate dura si pana la doua, trei dimineata, cum s-a mai intamplat", a spus Nae Cojanu.CITESTE SI: