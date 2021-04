Adevarul despre TIR-urile de terapie intensiva mobila: "Modul in care sunt construite, spatiul mic din ele, nu-ti asigura cel mai bun nivel de ingrijire posibil"

TIR-urile sunt pentru victime multiple

Reglementari neclare legate de mentenanta

Presiune venita chiar de la spitale

Specialistul afirma ca modul in care sunt ele construite si spatiul mic face aproape imposibila ingrijirea, in siguranta, a unui bolnav pe termen lung. De asemenea, nu exista reglementari privind mentenanta acestor echipamente mobile. TIR-urile nu asigura intotdeauna ingrijiri optimale . Pacientul cu COVID are un necesar foarte mare de ingrijiri, este un pacient de terapie intensiva care necesita un volum foarte mare de munca, trebuie intors. Modul in care sunt construite aceste TIR-uri, spatiul din ele, nu-ti asigura cel mai bun nivel de ingrijire posibil. Asta e adevarul. Ca cine le-a cumparat a avut in cap o intentie buna in sensul in care a incercat sa mai elibereze terapiile intensive nu a fost un lucru rau", au explicat surse medicale pentru Ziare.com.Problema, arata sursele citate, e ca aceste TIR-uri, nefiind construite sa permita ventilatie pe termen lung, nu reusesc sa ofere conditii optime de ingrijire bolnavilor."Si in spital e greu sa ingrijesti uneori pacientii asa cum ar trebui, mai ales cand ai crescut de la zero la 1.500 de pacienti. 1.500 de pacienti de terapie intensiva e un volum incredibil de mare. Nu sunt impotriva lor (TIR-uri, n.red), cred ca ideea din spate a fost o idee umanitara buna, dar prin modul in care au fost construite nu sunt facute sa ofere ingrijiri pe termen lung", a mai explicat medicul.Specialistul admite ca in disperarea de a gasi locuri de terapie intensiva pentru bolnavii care sunt adusi in spitalul in care lucreaza a cautat tot felul de variante."TIR-urile sunt facute pentru victime multiple, ai un cutremur undeva, ai un accident pe autostrada cu zeci de raniti, morti, ai o alunecare de teren, duci tirul acolo si ii ventilezi pe pacienti maximum 72 de ore, dupa care ii defluezi spre spitale mai mari. Ca filosofie cine s-a gandit la ele s-a gandit la faza aceasta suprapandemica. Sunt 1.500 de pacienti in terapie intensiva si s-a gandit ca anumiti pacienti ar putea fi preluati si de aceste TIR-uri in conditiile in care sectiile sunt supraaglomerate", a punctat medicul.In ceea ce priveste mentenanta acestor TIR-uri, cei care ar trebui sa se ocupe de asigurarea parametrilor optimi de functionare sunt proprietarii, in cazul de fata Fundatia pentru SMURD, prin care echipamentele au fost achizitionate. Problema, arata Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, e ca in Romania reglementarile referitoare la mentenanta echipamentelor nu sunt foarte clare. Trebuie sa te gandesti la siguranta pacientilor si cand e vorba despre asa ceva, nu poti sa alegi orice. Autoritatea pentru Managementul Calitatii in Sanatate nu a fost lasata sa faca niste standarde si pentru acest domeniu - al medicinei de urgenta. Se utilizeaza tot felul de astfel de mijloace care pot sa puna in pericol viata pacientului sau a personalului medical. Aceste TIR-uri or fi ele utile, dar consumabilele sunt destul de incomode personal, ca mod de lucru. E delicat si sa lucrezi cu ventilatoarele, iar aceste sisteme sunt nesigure. Oricum, la noi mentenanta este de foarte proasta calitate si reglementarile sunt destul de lejere", a explicat pentru Ziare.com reprezentantul pacientilor.Potrivit acestuia, de cate ori Ministerul Sanatatii a incercat sa faca diverse reglementari in aceasta zona a aparaturii medicale, au existat presiuni, inclusiv din partea unor spitale care se vedeau in situatia de a da bani pentru verificari."Din punctul meu de vedere, TIR-urile trebuie introduse in sistemul de evaluare si de acreditare, trebuie sa existe cel putin niste standarde, dar cel mai important lucru e sa avem niste reglementari care sa asigure garantii ca pe termen mai lung acea companie care a distribuit produsul va asigura si mentenanta si consumabile", a completat Vasile Barbu.Un incident grav s-a produs pe 12 aprilie la unitatea mobila ATI de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti . Instalatia de oxigen s-a defectat, iar din aceasta cauza trei pacienti au decedat, fiind salvati alti cinci, care au fost transferati la alte spitale. In momentul de fata, o ancheta a Serviciului Omoruri este in curs de desfasurare.Doua unitati mobile de terapie intensiva - TIR-uri ATI in care au fost tratati bolnavii cu COVID-19 din Timisoara au avut, de asemenea, defectiuni. Una dintre aceste unitati s-a defectat de doua ori, o data in curtea Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" si a doua oara in curtea Spitalului Municipal Timisoara, arata news.ro.