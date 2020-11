Niciun spital din judetul Vaslui nu are autorizatie de securitate la incendiu

Potrivit inspectorului-sef Niculae Tataru, la spitalele din Vaslui si Husi s-au efectuat anumite lucrari care nu au respectat cerintele impuse de ISU, iar unitatile nu au autorizatie, la Barlad, unde spitalul a fost desemnat unitate suport COVID-19, au fost facute lucrari la doua corpuri, existand documentatiile avizate, care urmeaza sa vina spre autorizare, iar la Murgeni spitalul nu face obiectul autorizarii deoarece cladirea este veche si nu a suferit modernizari in ultima perioada."Noi am facut un control in perioada februarie-martie, in urma caruia au ramas cele doua spitale cu lucrari de investitii majore, e vorba de Spitalul Judetean Vaslui si Spitalul Municipal Husi, care nu au autorizatie de securitate la incendiu prin modificarile pe care le-au avut in baza unei documentatii care a fost avizata. Ele au avut aviz si s-au executat lucrari, dar, in schimb, nu s-au respectat conditiile din aviz si acele obiective nu au autorizatie de securitate la incendiu. La Barlad este vorba despre mai multe corpuri de cladire, unitatea fiind modulara. Dintre acestea, la doua corpuri se fac modernizari. Ele au documentatii avizate, sunt in lucru aceste activitati si trebuie sa vina spre autorizare", a declarat, luni, Niculae Tataru.Reprezentantii ISU Vaslui efectueaza in aceasta perioada controale la spitalele din judet, in urma unei decizii luate la nivel national.