Nicolae Robu îl atacă pe actualul primar al Timișoarei: „Domnule Fritz, pentru parada homosexualilor aveţi bani, dar pentru festivaluri frumoase nu”

”Festivalul homosexualilor în loc de Festivalul Florilor şi de Festivalul Inimilor! Precizare, înainte de orice: Eu nu sunt homofob, eu am salutat şi salut abrogarea legislaţiei care incrimina homosexualitatea! Homosexualii sunt semeni ai noştri, ai celorlalţi, care trebuie respectaţi ca orice fiinţă umană, apreciaţi pentru calităţile lor, cu nimic mai prejos de ale noastre, ale celorlalţi şi neapreciaţi pentru defectele lor, cu nimic mai mari sau mai mici decât ale noastre, ale celorlalţi. O spun deschis, însă, cu riscul de a supăra: ce nu apreciez, eu dezavuez eu, este ostentaţia! Renunţaţi la ea, fraţilor şi vă asigur că veţi avea parte de sentimente mai bune din partea majoritarilor”, a scris Nicolae Robu, sâmbătă pe Facebook ”Vă mai amintiţi primăverile superbe, în care abia aşteptam să înceapă Festivalul Florilor? Apoi, bucuria de pe parcursul festivalului, când superbele noastre pieţe centrale abundau de flori, de minunate aranjamente florale şi de oameni fericiţi, veniţi să le admire? Vă mai amintiţi de Festivalul Inimilor, singurul din România sub egida UNESCO, de paradele de splendide porturi populare din zeci de ţări şi dintr-o mulţime de zone folclorice româneşti, de ansamblurile de muzică şi dansuri populare, aşişderea? Ei bine, neomarxiştii consideră florile kitsch-ioase, pentru că sunt policrome, costumele populare la fel, doar şi ele sunt policrome! Muzica şi dansurile populare sunt dezavuate de ei, pentru că sunt păstrătoare, purtătoare de tradiţii, iar ei, neomarxiştii, sunt împotriva tradiţiilor, ei vor să ne uităm apartenenţa naţională, să ne uniformizăm, pt ca, odată dezrădăcinaţi, să fim mai uşor de manipulat”, a mai spus Robu.El a mai arătat că aceste festivaluri de tradiţie nu au primit finanţare din partea Primăriei Timişoara, în acest an.”Oricât de reuşite au fost festivalurile referite, ele nu au mai primit finanţare în acest an, sub pretextul -praf în ochii noştri- lipsei de bani! Păi d-le Fritz, pt Festivalul / Parada homosexualilor aveţi bani, dar pt festivaluri atât de frumoase, de bun renume pt oraş, nu?! Ruşine, că distrugeţi nu doar în plan material oraşul, ci îi distrugeţi spiritul!”, a scris Robu.Asociaţia Identity.Education organizează o nouă ediţie a Pride TM, primul festival dedicat comunităţii LGBTI+ din Timişoara. Evenimentul este sprijinit prin programul cultural al Centrului de Proiecte al Primăriei Timişoara. Mai multe voci din spaţiul public au criticat această manifestare, având în vedere că Primăria Timişoara nu a mai sprijinit financiar festivaluri de renume ale oraşului, cum ar fi Timfloralis sau Festivalul Inimilor.