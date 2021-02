Nicusor Dan a cedat si a acceptat propunerea PNL de suspendare a PUZ-urilor de sector pentru trei luni, in loc de doi ani

Votul in Consiliul General

"Consilierii PNL vor vota proiectele Hotararilor de Consiliu General initiate de Primarul Dan pentru suspendarea PUZurilor. O suspendare 3 luni, timp in care sa se remedieze problemele.Suspendarea celor 5 PUZuri de sector (cel de la sector 1 nici nu a mai ajuns sa fie aprobat fiindu-i retrase avizele) si lasarea Bucurestiului fara niciun fel de reglementare in materie de urbanism, PENTRU O PERIOADA DE 2 ANI, asa cum propune Primarul General al Capitalei, domnul Nicusor Dan, pentru sedinta Consiliului General de maine, inseamna mult.Primarul General a inteles argumentele noastre pertinente. Aceasta decizie ar inseamna blocarea oricarui proiect de dezvoltare in Bucuresti, inclusiv a celor care respecta toate normele in vigoare. Nu pot fi alungate proiectele viabile in judetele limitrofe.", a scris Violeta Alexandru pe Facebook Presedinta PNL Bucuresti a explicat ca in aceste trei luni asteapta propunerile de corectare ale PUZ-urilor pe care primarul Dan le considera de natura a incalca prevederile legale."3 luni de suspendare a actualelor PUZuri este suficient si trebuie mobilizare in Primarie. In timp ce curatam, trebuie sa dam acestui oras si o perspectiva corecta de dezvoltare", a mai scris Alexandru. Consilierii generali ai USR PLUS au anuntat deja ca vor vota pentru suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sectoare, apreciind ca acestea contin "prevederi derogatorii profund nocive", menite sa continue dezvoltarea urbanistica "haotica" din ultimii ani.In schimb, membrii Partidului Social Democrat ( PSD ) din Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) vor vota vineri, 25 februarie, impotriva suspendarii planurilor urbanistice coordonatoare (PUZ) ale sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6, a declarat Aurelian Badulescu pentru Ziare.com.Primarul Capitalei Nicusor Dan a cerut luni, 22 februarie, Consiliului General sa suspende, timp de doi ani, Planurile Urbanistice Coordonatoare (PUZ) ale sectoarelor 2,3,4,5 si 6. In cazul sectorului 1, documentul nu a fost aprobat. Edilul a argumentat ca sute de hectare de spatiu verde risca sa-si piarda statutul si sa devina spatii construibile.Proiectele de hotarare sunt pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 26 februarie