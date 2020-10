Nicusor Dan afirma ca nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna. "Din punct de vedere sanitar, suntem pe marginea prapastiei"

"Noi, din punct de vedere sanitar, suntem pe marginea prapastiei in Bucuresti ", a afirmat Nicusor Dan."Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situatie sanitara exceptionala. Suntem in situatia in care mor medici si personal sanitar, nu ne pemitem sa amplificam aceasta pandemie", a declarat Nicutor Dan, joi seara, la B 1 TV.Primarul a explicat ca in anii urmatori va exista o astfel de manifestare."In anii urmatori, cand vom fi trecut prin aceasta pandemie, asa cum se intampla peste tot in lume, o sa avem targuri de Craciun. Primaria va fi intr-un parteneriat cinstit, comercial, cu operatori privati. Primaria va pune spatiu la dispozitie, acestia vor plati o chirie care pote sa fie mare/ mica, o sa vedem ce va spune piata in momentul acela si la randul lor vor subcontracta, vor plati pentru evenimente culturale. E o chestiune comerciala in care niciodata Primaria nu plateste nimic. Asta este modul in care o sa facem", a mai declarat Dan.Intrebat de ce la Sibiu se poate organiza targul de Craciun - chiar daca orasul a depsit incidenta cumulata de trei cazuri la mia de locuitori - Nicusor Dan a afirmat: "Eu spun cu toata responsabilitatea: noi, din punct de vedere sanitar, suntem pe marginea prapastiei, in Bucuresti. Opinia ferma pe acest subiect este ca nu trebuie sa avem un targ de Caciun in aceasta iarna".