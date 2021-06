Nicusor Dan, despre neamenajarea parcurilor si lipsa deratizarii: In doua saptamani se va finaliza operatiunea de cosire

"Nu este un mandat obisnuit cel pe care l-am preluat", a afirmat primarul."Nu este un mandat obisnuit cel pe care l-am preluat. Am preluat un mandat cu datorii curente de 3 miliarde de lei - cat metroul din Drumul Taberei. Trebuia sa platim acesti bani pe loc nu a fost un mandat oarecare si am fost obligati sa taiem costuri, si acolo unde am fi vrut si acolo unde nu am fi vrut. Banii pe care nu-am avut in martie ii avem acum", a declarat, miercuri, Nicusor Dan intr-o conferinta de presa, referindu-se la acuzatiile care i se aduc ca exista intarzieri la amenajarea parcurilor si realizarea deratizarii si dezinsectiei.Primarul a explicat ca s-au mai taiat cheltuieli si pentru ca acestea erau "total dezechilibrate fata de piata". Nicusor Dan a explicat ca pretul pentru cosirea gazonului era de patru ori mai mare decat cel al pietei, se percepea taxa de 200 de lei pentru demontatul unei scanduri rupte dintr-o banca si alti 200 de lei pentru montarea alteia."Cat costa sa golesti un cos de gunoi - 4 lei (...) Lucrurile astea nu pot sa functioneze mai departe in acest mod. O sa vedeti o corectare a tarifelor", a mai precizat primarul.Acesta a auntat ca in 2 saptamani se va finaliza operatiunea de cosire a parcurilor si se va demara amenajarea spatiilor publice.Foarte multi bucuresteni acuza starea deplorabila a parcurilor din oras.