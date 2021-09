Primarul Capitalei își dorește menţinerea alianţei de dreapta la nivel naţional. "Eu sunt optimist"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că îşi doreşte menţinerea alianţei de dreapta în Parlament, astfel încât să existe o corespondenţă cu alianţa de dreapta din Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

"Noi avem o alianţă care a funcţionat la Bucureşti. Bineînţeles că sunt reproşuri în toate direcţiile - pe ale mele nu le-am făcut publice - dar această alianţă a funcţionat: faptul că am reuşit împreună să suspendăm PUZ-urile de sector, de exemplu, şi multe alte lucruri. La nivel naţional eu îmi doresc să existe această alianţă de dreapta, care a câştigat alegerile parlamentare din 2020 şi să existe o corespondenţă între alianţa de dreapta din Consiliul General şi alianţa de dreapta în Parlament, pentru că în felul acesta ne-au votat bucureştenii şi românii", a precizat el, pentru B1 Tv.

Întrebat dacă alegerea noului preşedinte al PNL va avea implicaţii în ce priveşte relaţia dintre PMB şi Guvern, edilul general s-a declarat optimist că vor începe o serie de discuţii, după încheierea "efervescenţelor" interne.

"Eu am fost ales primar al Bucureştiului într-o coaliţie. Am de spus lucruri, dar o să le spun în interiorul acestei coaliţii. Eu sunt optimist că acum, după ce aceste efervescenţe interne s-au încheiat, o să începem să discutăm mai mult.. (...) Dacă noi ne uităm la rece la ce s-a întâmplat exact acum un an, orice analist din ţara asta o să vă spună că soluţia care a fost aleasă - şi este meritul preşedinţilor fiecăruia dintre partidele din această coaliţie - a fost singura soluţie care a întrerupt administraţia PSD în Bucureşti", a menţionat Nicuşor Dan.

