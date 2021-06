Nicusor Dan deschide portile primariei. Cand pot bucurestenii sa viziteze institutia

"In premiera, Primaria Capitalei va fi deschisa publicului cu prilejul Noptii Europene a Muzeelor! Cladirea istorica a primariei, construita intre anii 1906 - 1910, va putea fi vizitata in seara de 12 iunie, de la ora 18 pana la ora 24.Am pregatit pentru toti cei care vor sa ne treaca pragul doua expozitii despre istoria Bucurestiului si a primariei sale - una intitulata "Uranus acum", despre cartierul Uranus care a fost demolat in perioada comunista, iar o alta dedicata arhitectului Petre Antonescu, cel care a proiectat cladirea care a devenit ulterior sediul Primariei Municipiului Bucuresti. Vom gazdui de asemenea un maraton al lecturii si un experiment video de reconstructie virtuala a Muzeului Simu, care a disparut si el in perioada regimului comunist", a transmis primarul Capitalei, Nicusor Dan."Va astept sambata seara la Primaria Capitalei, pentru o incursiune in istoria si cultura bucuresteana, alaturi de prietenii si colaboratorii nostri de la ARCUB, Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", Muzeul Municipiului Bucuresti, Zeppelin si ARCEN, care au facut posibil acest eveniment.Va reamintesc de asemenea ca toate muzeele aflate in grija Primariei Capitalei vor participa si ele la Noaptea Europeana a Muzeelor, asa ca aveti de unde alege pentru a petrece o noapte culturala in Bucuresti", a mai spus edilul Capitalei.