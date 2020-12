Nicusor Dan: "Niciodata nu am spus ca din secunda in care o sa preiau mandatul o sa se rezolve instant chestiunea apei calde"

"A fost o campanie electorala dificila, dar niciodata nu am spus ca din secunda in care o sa preiau mandatul, si asta s-a intamplat in urma cu o luna jumatate, o sa se rezolve instant chestiunea apei calde. Tot de am promis a fost ca, in situatia in care o sa fie avarii, si am spus ca o sa fie sute de avarii, o sa actionam cat se poate de repede si ca o sa fim mult mai receptivi in a raspunde la telefon oamenilor care incearca sa afle de ce nu au caldura si apa calda", a declarat Nicusor Dan, intr-o interventie la B1 TV Primarul general al Capitalei a mai declarat ca nu au fost alocati in ultimii ani bani pentru repararea retelei de apa calda."Eu sunt un om serios, sunt in spatial public de 10 - 15 ani, niciodata nu am spus ca voi face ceva ce nu se poate face. Din pacate, s-a neglijat problema aceasta, in special in ultimii ani. Nu s-au alocat bani si toti banii s-au dus pe o parte din subventii , si atunci calitatea retelei de apa calda s-a redus, in sensul ca gaurile au crescut si am ajuns sa pierdem tot mai multa apa. Pierzand mai multa apa, scade presiunea si nu mai ajungem la temperatura pe care noi o punem", a mai spus Nicusor Dan.