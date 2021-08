Primarul Capitalei, opinii divergente cu consilierii în privința restructurării în Primărie şi în instituţiile din subordine

Întrebat la B1 Tv dacă îi dă dreptate primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu , care susţine desfiinţarea ALPAB, Nicuşor Dan a răspuns că acest lucru nu este posibil, dar că poate fi luată în calcul o restructurare."Sunt zone pe care nu poţi să le desfiinţezi, cum ar fi supravegherea acestor mici baraje între salba de nord a lacurilor, pe râul Colentina. Nu se pune problema (desfiinţării, n.r.). Se pune problema eventual a unei restructurări, a unor comasări între administraţiile pe care noi le avem. Există multe curente de opinie pe subiectul acesta. Evident că trebuie să existe o restructurare în Primăria Capitalei şi în instituţiile din subordine. Eu am o opinie. Consilierii au o opinie. O să vedeţi în săptămânile următoare", a spus el.Edilul a adăugat că opiniile sale şi ale consilierilor generali nu sunt divergente, dar diferă din punctul de vedere al implementării."Ca obiectiv, ca ţel, ele sunt convergente. Ca realizare sunt tehnic diferite", a precizat el.Nicuşor Dan a reamintit că felul în care angajaţii ALPAB se ocupă în aceste săptămâni de întreţinerea parcurilor reprezintă un test, pentru a stabili dacă în continuare această activitate va fi externalizată sau va fi asigurată de către administraţie. Edilul general a menţionat că în acest moment ALPAB are aproximativ 70 de angajaţi care se ocupă de întreţinerea spaţiilor verzi."O alternativă este să deschidem concursuri şi să ajungem cam la 200 de oameni cu care să întreţinem toate parcurile pe care noi le avem de administrat, care să fie angajaţi ALPAB. Sau vom merge către piaţa liberă şi vom restrânge foarte tare numărul de angajaţi pe care ALPAB îi are pe întreţinerea de spaţii verzi. (...) Vom decide împreună cu consilierii generali, în funcţie de cum se mişcă în aceste zile angajaţii ALPAB, care merg în urma companiei (Compania Municipală Parcuri şi Grădini, n.r.) care nu şi-a făcut treaba", a susţinut el.Edilul general a apreciat că înfiinţarea companiilor municipale a reprezentat o "dublare" a activităţii Primăriei Generale, generând structuri paralele. El a afirmat că până în prezent s-au făcut demersuri administrative pentru închiderea a 14 companii municipale, cu 2.700 de angajaţi, iar o mare parte dintre aceştia au plecat deja din societăţile respective. Salariile pentru aceste companii totalizau 150 de milioane de lei anual."În ce priveşte poziţiile superioare - că era plin de directori acolo, foarte bine plătiţi - a fost o modalitate de a aduce prieteni şi oameni de la partid. Oamenii care s-au angajat în companiile astea nu aveau nicio vină, numai că pentru Bucureşti trebuie să eliberăm banii ca să ajungem să facem acele investiţii de care bucureştenii au nevoie", a subliniat el.Nicuşor Dan a mai menţionat că în cadrul Companiei Parcuri şi Grădini erau remuneraţii mari la nivelul conducerii (20.000 de lei lunar), dar că pentru muncitori "nu erau salarii grozave".