Nicuşor Dan are două variante pentru situația de la ALPAB: "Ori angajăm, ori mergem pe piaţa liberă"

"Le-am spus angajaţilor de la ALPAB că ce fac ei săptămânile astea este decisiv pentru decizia pe care o să o luăm. Pentru că avem două alternative. O alternativă să deschidem concursuri, să ajungem undeva la 200 de oameni cu care să întreţinem toate parcurile pe care le avem de administrat, care să fie angajaţi ALPAB, şi atunci vom deschide concursul, fie vom merge către piaţa liberă şi vom restrânge foarte tare numărul de angajaţi pe care ALPAB îi are pe întreţinere de spaţii verzi”, a declarat Nicuşor Dan, marţi seară, la B1 TV.Întrebat dacă se gândeşte să desfiinţeze ALPAB, primarul Capitalei a răspuns: "Sunt zone pe care nu poţi să le desfiinţezi, cum ar fi aceste supravegheri, aceste mici baraje între lacurile din salba de nord a lacurilor pe Colentina. Nu se pune problema, se pune problema eventual a unei restructurări, a unor comasări între administraţiile pe care le avem. Evident că trebuie să existe o restructurare în Primăria Capitalei şi instituţiile din subordine, eu am o opinie, consilierii au o opinie, o să vedeţi în săptămânile următoare”, a explicat Nicuşor Dan.El a precizat că vor fi verificate contractele de închiriere din parcul Herăstrău şi din Satul Francez."Această verificare e deja în curs. Am restructurat sau am pus în ordine partea judiciară, avem 20 de chestiuni strategice pe care echipe de avocaţi şi una din aceste direcţii este evaluarea contractelor de închiriere şi pe restaurantele din zona respectivă din Herăstrău şi pe chiriile din Satul Francez pentru că Satul Francez este tot în administrarea ALPAB, o să avem foarte curând nişte rezultate şi o să constatăm că aceste rezultate, veniturile pe care noi le obţinem din aceste contracte sunt mult mai mici decât cele pe care le-am putea obţine”, a declarat Nicuşor Dan.