Planurile lui Nicusor Dan pentru Casa Radio, una dintre cladirile fantoma ale Capitalei

Povestea Casei Radio

"In ceea ce priveste Casa Radio, acolo este o oportunitate pentru Bucuresti , nu neaparat cladirea, cat terenul de 10 hectare care este in jurul ei.Trebuie ca Ministerul Dezvoltarii sa preia inapoi acel teren. Bineinteles, eu mi-as dori ca, dupa acest moment, Ministerul sa-l dea in administrare sau in orice forma Primariei Capitalei. Mi-as dori ca acolo sa facem un nou campus universitar. Orice am face acolo, oricum trebuie sa facem o mare dezbatere publica, pentru ca este un teren important", a declarat Nicusor Dan pentru observatornews.ro Dambovita Center, fosta Casa Radio, este o cladire situata in apropierea raului Dambovita si a Cotroceniului, care nu a fost niciodata terminata.Constructia a inceput in 1986, pe locul unui hipodrom, planul fiind sa devina Muzeul National de Istorie a Republicii Socialiste Romania.Cu toate ca nu era finalizata decat fatada, a fost inaugurata in 23 august 1989, ocazie cu care Nicolae Ceausescu a organizat ultima parada de Ziua Nationala.Prin Hotararea nr. 571/1992 privind transmiterea unui imobil in administrarea Radioteleviziunii romane, cladirea, devenita intre timp "Muzeul National", s-a transferat, impreuna cu terenul aferent, din administrarea Ministerului Culturii in administrarea Radioteleviziunii romane, pentru a asigura un nou sediu pentru Radiodifuziunea romana, asa-numita "Casa Radio".Este unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare propuse spre dezvoltare in Bucuresti. In 2013, planul era ca pe o suprafata de 600.000 de metri patrati sa se amenajeze spatii comerciale, birouri, hoteluri si locuinte.Cu toate acestea, se pare ca Nicusor Dan are alte ganduri cu cladirea fantoma, si anume sa devina un campus universitar.