FOTO Ninge abundent la Ranca de cateva zile. Stratul de zapada depaseste jumatate de metru

Codul galben de ninsori este valabil in zona Ranca-Transalpina pana duminica, 13 decembrie, ora 10.00. Vizitatorii spun ca au vazut la televizor ca va ninge, dar nu se asteptau sa gaseasca atat de multa zapada, potrivit pandurul.ro "Cand sa urcam la cabana, am constatat ca nu era deszapezit drumul lateral. Am luat lopetile si am deszapezit noi ca sa putem parca masina. Noi am pus lanturile antiderapante ca sa urcam la cabana pentru ca mi-au patinat rotile. Chiar si asa, au fost nevoiti prietenii sa impinga masina", spune un sofer.In statiune se schiaza pe trei partii si functioneaza si telescaunul. Nu mai putin de 4.000 de turisti si-au facut rezervari la munte.