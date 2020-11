VIDEO Ninsoare in Bucuresti. Primarul Sectorului 4 anunta ca autoritatile sunt pregatite sa intervina cu 150 de utilaje si 3.000 de tone de sare

Compania de deszapezire a anuntat ca are pregatite 150 de utilaje, 3.000 de tone de sare si 500 de angajati care pot interveni in conditii de iarna."Meteorologii anunta ninsoare in Bucuresti incepand din aceasta noapte (duminica, 29 noiembrie - n.r.), iar noi, ca in fiecare an, suntem pregatiti sa intervenim. Colegii de la firma care se ocupa de deszapezirea in sectorul nostru au pregatite deja cele peste 150 de utilaje cu lame si sararite, iar in stoc exista peste 3.000 de tone de sare, tratata cu substante anticoroziune, astfel incat sa nu afecteze masinile parcate la marginea soselei, asfaltul sau mobilierul urban. In situatia in care ninsoarea da semne ca nu s-ar opri, 500 de angajati sunt pregatiti sa intervina", scrie Daniel Baluta pe Facebook Duminica, 30 noiembrie, primarul general Nicusor Dan le-a solicitat operatorilor de deszapezire din toate sectoarele Capitalei sa fie pregatiti de interventie, astfel incat traficul rutier din Bucuresti sa nu aiba de suferit, avand in vedere avertizarile meteorologilor care anunta cod galben de ninsori moderate cantitativ pentru Bucuresti.In aceeasi zi, Primaria Sectorului 6 a anuntat ca este pregatita in eventualitatea unei ninsori in noaptea de duminica spre luni.