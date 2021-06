Ninge in plina vara. Locul din Romania unde zapada are acum cativa centimetri VIDEO

Imaginile surprinse, luni dimineata, la Refugiul Salvamont Busteni, situat in Muntii Bucegi , arata ca ninge, iar un strat de zapada a acoperit vegetatia.Si la Balea-Lac temperaturile scazute au dus la mentinerea stratului de zapada, drumarii intervin pentru deszapezirea Transfagarasanului.Purtatorul de cuvant al Directiei regionale de drumuri Brasov, Robert Elekes, a declarat ca drumarii intervin cu escavatoare, freze de zapada, incarcatoare frontale pentru deszapezirea partii superioare a drumului, el mentionand ca, in functie de conditiile meteo , Transfagarasanul ar putea fi deschis la 1 iulie.Conform celui mai recent buletin nivometeorologic, valabil pana luni seara, saptamana trecuta stratul de zapada din platforma statiilor meteorologice masura 42 de centimetri la Balea-Lac, strat care s-a mai topit, ajungand la 31 de centimetri la inceputul acestei saptamani, si 47 centimetri la Varfu Omu.In ultimele zile, la munte, la peste 1800 de metri altitudine, s-au inregistrat temperaturi minime cuprinse intre 1 si 6 grade Celsius, in scadere catre -4 pana la 0 grade in noaptea de 13/14 iunie. Temperaturi maxime aratate de termometre la altitudini mari sunt cuprinse intre 6 si 11 grade, in scadere catre 0 la 3 grade in ziua de 14 iunie, conform sursei citate.