Vremea ramane urata. Meteorologii anunta temperaturi scazute si precipitatii in toata tara

In tara, cerul va fi variabil, cu innorari si precipitatii ziua, slabe si doar cu totul izolat, iar seara si noaptea extinse in regiunile sud-vestice. Sunt asteptate ninsori la munte, predominant ninsori in zonele de deal si mai ales ploi in rest.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in partea a doua a intervalului in sudul Banatului si al Olteniei, precum si in vestul Carpatilor Meridionali.Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 11 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre -10 si 2 grade, arata b1.ro. In Capitala temperaturile se mentin scazute fata de cum ar fi in mod normal, cu cer variabil iar spre seara sunt prognozate ploi. Maxima va fi de 8...9 grade, iar minima de 1...2 grade. La munte, dimineata este insorita, apoi se innoreaza treptat. Spre seara incepe sa ninga, mai abundent in Muntii Banatului si in vestul Carpatilor Meridionali. Maximele sunt estimate intre -8 si 0 grade.